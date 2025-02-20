NBA／6年來首度進NBA球場 林書豪：不再有不甘或遺憾

目前效力TPBL新北國王隊的「哈佛小子」林書豪，日前在NBA明星周擔任新秀挑戰賽「Team G League」教練，帥氣亮相吸引球迷目光。這是他6年來首度踏進NBA球場，他今天在社群平台發感性長文，感謝籃球帶給他的一切。

林書豪發文寫道：「全明星周末是我六年來第一次踏進NBA球館，上一次是在2019年總決賽第六戰的甲骨文球館。老實說，這也是為什麼2025年前幾個月，我一直跟團隊說不想參加這次的活動。從2019年後，我一直沒能完全放下自己的NBA生涯是怎麼結束的。每當回想起來，總覺得自己做了很多，卻無法真正去欣賞和感受那些成就，因為心裡還有太多疑問。」

不過林書豪親身參與這場盛宴後轉念，「這次的全明星周末，讓我前所未有地感受到平靜和感恩。看著場上的球員，他們的技術、運動能力和天賦都讓我感受到這個聯盟的競爭有多激烈。這時我才意識到，曾經我也是其中一員，站在這個舞台上，寫下屬於自己的故事：NBA生涯前四場比賽得分紀錄、九個賽季的NBA旅程、成為第一位奪冠的亞裔美國球員。」

「隨著年齡增長，我已經不是幾年前的那個球員，也不會回到當初的自己，但這一切都沒關係。我可以坐下來欣賞比賽，為新一代球員加油，享受這個聯盟所帶來的一切，而不再帶著疑惑、不甘或遺憾。這次的全明星周末，對我來說，不是和NBA說再見，而是用不同的方式與它重新連結。或許未來不會再以球員身份站上場，但這並不代表結束，而是另一種方式的開始。」

林書豪文末表示，「這一路走來，我擁有一段充滿奇蹟和祝福的籃球生涯。或許這份領悟來得有點晚，但至少現在的我，滿懷感恩，真正享受籃球帶給我的一切。」