NBA／體檢未過慘遭湖人退貨！黃蜂威廉斯不覺得自己有問題

湖人隊在季中交易大限前換來黃蜂隊中鋒威廉斯（Mark Williams），但後續因體檢問題交易案告吹。黃蜂今天要與湖人交手，威廉斯受訪時強調自己很健康。

湖人交易大限前得到唐西奇（Luka Doncic），接著又用肯奈特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）、2031年無保護首輪選秀權和2030年選秀交換權，換來威廉斯，補齊湖人禁區空缺。

不過威廉斯未通過湖人體檢，導致交易案告吹，由於交易截止日已過，湖人也不能發動其他交易補強，許多網友到威廉斯社群帳號出征。而湖人最終在買斷市場簽下烏克蘭中鋒連恩（Alex Len）。

黃蜂今天與湖人交手，賽前威廉斯表示完全沒想過自己無法通過體檢，「這沒在我腦海閃過，交易當天我打很長的時間，完全不覺得這可能會發生。今年初回來後一直在打高強度比賽，過去傷病情況都記錄很清楚，每次都完全康復狀態達到100%。我也不知道這個決定基於什麼理由，應該問他們（湖人球團）。」