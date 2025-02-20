快訊

教育部點名陸3所大學隸屬統戰部 鄭英耀：禁止交流、學歷不會再採認

川普嗆烏克蘭贏不了！再轟澤倫斯基「做得很爛」

日職／養樂多吉祥物燕九郎中之人離世 球團證實並暫停活動

NBA／騎士補強不止步 傳格林買斷後將加盟強化側翼戰力

聯合新聞網／ 綜合外電報導
格林（左）。 美聯社
格林（左）。 美聯社

克里夫蘭騎士隊持續補強陣容，準備衝擊總冠軍。根據ESPN報導，紐奧良鵜鶘前鋒格林（Javonte Green）已與球隊達成買斷協議，預計在程序走完後將加盟騎士，進一步提升側翼深度。

騎士本季戰績高居東區第一，日前透過交易引進杭特（De’Andre Hunter），現在又準備簽下格林，使原本曾被視為弱點的側翼戰力大幅提升。目前騎士側翼陣容包括杭特、防守專家奧科羅（Isaac Okoro）、多功能前鋒韋德（Dean Wade）以及先發小前鋒史特魯斯（Max Strus），這將幫助球隊在季後賽對抗側翼實力強勁的對手如塞爾提克、尼克、魔術和公鹿。

本季格林效力於鵜鶘，場均貢獻5.8分、3.6籃板與1.1抄截，並在先發與替補間輪換。若順利加盟騎士，他將迎來生涯第六個賽季的第四支球隊，有望成為騎士衝擊總冠軍的重要拼圖。

騎士

相關新聞

NBA／莫蘭特是下一位被送走球星？灰熊總管：我們不會交易

獨行俠隊將超級球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，震撼籃球界。有媒體推測灰熊隊少主莫蘭特（Ja Morant）是下一個被交易走的球星，對此灰熊總管庫克萊曼（Zach Kleiman）反駁

NBA／「2016的我更強！」 葛登自評超越卡特2006經典灌籃大賽

丹佛金塊前鋒葛登（Aaron Gordon）近日在接受FanDuel TV《Run It Back》訪問時，談到了自己在2016年灌籃大賽的表現，並直言他認為自己的演出勝過了2000年「半人半神」卡特

NBA／2025明星賽新制觀眾不買單 收視率史上第2低

體育商業新聞媒體Front Office Sports今天報導，NBA明星賽今年嘗試的新賽制顯然未獲觀眾認可，平均收視人...

NBA／騎士補強不止步 傳格林買斷後將加盟強化側翼戰力

克里夫蘭騎士隊持續補強陣容，準備衝擊總冠軍。根據ESPN報導，紐奧良鵜鶘前鋒格林（Javonte Green）已與球隊達成買斷協議，預計在程序走完後將加盟騎士，進一步提升側翼深度。 New Or

NBA／體檢未過慘遭湖人退貨！黃蜂威廉斯不覺得自己有問題

湖人隊在季中交易大限前換來黃蜂隊中鋒威廉斯（Mark Williams），但後續因體檢問題交易案告吹。黃蜂今天要與湖人交手，威廉斯受訪時強調自己很健康。 湖人交易大限前得到唐西奇（Luka Do

NBA／KD親曝拒絕勇士原因！與格林無關 想與太陽堅持到底

鳳凰城太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）在本季交易截止日前成為多支球隊的潛在目標，其中最受矚目的便是他的前東家金州勇士。然而，據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，杜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。