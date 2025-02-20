NBA／騎士補強不止步 傳格林買斷後將加盟強化側翼戰力

克里夫蘭騎士隊持續補強陣容，準備衝擊總冠軍。根據ESPN報導，紐奧良鵜鶘前鋒格林（Javonte Green）已與球隊達成買斷協議，預計在程序走完後將加盟騎士，進一步提升側翼深度。

New Orleans Pelicans forward Javonte Green has agreed to a contract buyout and intends to sign with the Cleveland Cavaliers upon clearing waivers, sources tell ESPN. Additional wing depth for the East-best Cavs. pic.twitter.com/oi21Chsddk — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年2月20日

騎士本季戰績高居東區第一，日前透過交易引進杭特（De’Andre Hunter），現在又準備簽下格林，使原本曾被視為弱點的側翼戰力大幅提升。目前騎士側翼陣容包括杭特、防守專家奧科羅（Isaac Okoro）、多功能前鋒韋德（Dean Wade）以及先發小前鋒史特魯斯（Max Strus），這將幫助球隊在季後賽對抗側翼實力強勁的對手如塞爾提克、尼克、魔術和公鹿。

Javonte Green might not be a big wing (6’5) but he’s a pesky defender with a 7’0 wingspan. Super athletic, solid finisher at the rim, passable 3PT shot.



He’s perfect for depth and can give useful minutes in certain matchups down the stretch. pic.twitter.com/AomS7Mg125 — Isaac Okoro Fan Club (@IsaacOkoroFan) 2025年2月20日

本季格林效力於鵜鶘，場均貢獻5.8分、3.6籃板與1.1抄截，並在先發與替補間輪換。若順利加盟騎士，他將迎來生涯第六個賽季的第四支球隊，有望成為騎士衝擊總冠軍的重要拼圖。