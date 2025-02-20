NBA／莫蘭特是下一位被送走球星？灰熊總管：我們不會交易

獨行俠隊將超級球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，震撼籃球界。有媒體推測灰熊隊少主莫蘭特（Ja Morant）是下一個被交易走的球星，對此灰熊總管庫克萊曼（Zach Kleiman）反駁這項傳聞。

《The Ringer》記者貝克（Howard Beck）日前在節目中提到，莫蘭特可能是下一個被送走的球星。

庫克萊曼受訪時對此謠言回應，「我不怪其他高層幻想我們會交易莫蘭特，但這真的只是幻想而已。我們不會交易莫蘭特，請繼續低估他、這支球隊和這座城市吧！我們會用場上表現說話，不會給這種無稽之談加油添醋，期待籃球回歸。」

莫蘭特去年因持槍風波被禁賽，加上傷勢問題，只打9場比賽，灰熊也無緣季後賽。本季他捲土重來，已出賽32場，平均得到20.7分7.4助攻，幫助灰熊目前戰績36勝18敗，位居西區第2。