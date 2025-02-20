NBA／「2016的我更強！」 葛登自評超越卡特2006經典灌籃大賽
丹佛金塊前鋒葛登（Aaron Gordon）近日在接受FanDuel TV《Run It Back》訪問時，談到了自己在2016年灌籃大賽的表現，並直言他認為自己的演出勝過了2000年「半人半神」卡特（Vince Carter）的經典演出。
「就我個人而言，我認為那次（2016年）是最棒的一次灌籃大賽。」葛登表示，「當然，2000年的比賽充滿懷舊情懷，但如果單純比較我們的四個灌籃，我認為我的表現更出色。」
儘管2016年戈登與拉文（Zach LaVine）上演了經典對決，但最終仍屈居亞軍，而2020年再度挑戰時又以些微差距輸給瓊斯（Derrick Jones Jr.），這讓葛登賽後決定不再參加灌籃大賽。然而，近日灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）在社群媒體上點名葛登，引發外界揣測他是否會打破禁令重返舞台，葛登本人也在X（前Twitter）上發文暗示，未來或許會再度挑戰灌籃大賽。
如果葛登真的回歸，相信球迷們將迎來另一場經典灌籃盛宴。
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