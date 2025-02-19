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NBA／KD親曝拒絕勇士原因！與格林無關 想與太陽堅持到底

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特（左）與格林。 美聯社
杜蘭特（左）與格林。 美聯社

鳳凰城太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）在本季交易截止日前成為多支球隊的潛在目標，其中最受矚目的便是他的前東家金州勇士。然而，據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，杜蘭特拒絕了重返舊金山的機會，外界猜測可能與過去與格林（Draymond Green）的恩怨有關。但杜蘭特本人在近日接受《ESPN》記者安卓斯（Malika Andrews）專訪時，親自澄清了真正的原因。

「我拒絕回到勇士，並不是因為和格林的關係，而是因為我不想在賽季中期被交易。」杜蘭特表示，「我希望能和現在的球隊（太陽）一起打完整個賽季，看看我們能走到哪一步。」

勇士過去曾與杜蘭特並肩作戰三個賽季，期間奪得兩座NBA總冠軍。然而，在2018-19賽季，杜蘭特與格林在場上發生激烈爭執，格林甚至直言：「我們不需要你。」這段衝突被認為是杜蘭特決定離隊的重要因素之一。最終，他選擇加盟布魯克林籃網，並未與勇士續約。

杜蘭特（右）與格林。 路透社
杜蘭特（右）與格林。 路透社

即便勇士在交易截止日前積極運作，希望重新歡迎回杜蘭特，但如今他已明確表態不會在賽季中改換門庭。無論未來是否仍有可能回到舊東家，至少短期內他將繼續與太陽並肩作戰，力拼季後賽席位。

目前太陽隊戰績26勝28敗，排名西區第11位，距離第10名的附加賽資格僅一步之遙，但同時也僅領先第13名的拓荒者3.5場勝差。隨著下半賽季開打，杜蘭特將肩負帶領球隊反彈的重任，爭取再次衝擊總冠軍。

Draymond Green Kevin Durant 勇士

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