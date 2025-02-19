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NBA／哈利伯頓招募畫面曝光！ 安比德笑回：去溜馬不如退休
76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）自2014年首輪被選中以來就一直待在76人，去年巴黎奧運結束後與球團續約3年，合約總值超過1.9億美元，未來安比德應該會持續在費城貢獻球技，不過溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）貌似有不同看法。
Netflix近期推出巴黎奧運美國男籃奪金影集《Court of Gold》，當中記錄哈利伯頓與安比德在休息室開玩笑的場景，哈利伯頓代表溜馬向安比德發出招募，但安比德潑了對方冷水。
哈利伯頓笑道：「你要來溜馬嗎？快來吧！」而安比德幽默回覆：「好啦我會去⋯⋯騙你的，我這輩子都不會去，要我去不如要我退休算了。」
接著哈利伯頓還是不死心，邀請安比德若有機會造訪溜馬主場，可以去他家裡串門子，似乎還是想讓安比德對這座城市感興趣。球星拉攏球星的片段也讓觀眾看到球員們雖然在場上廝殺，但在場下也能像朋友一般打鬧嬉戲。
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