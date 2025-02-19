NBA／KD談籃球之路不禁落淚 感性告白：這改變我一生

影音串流平台Netflix推出巴黎奧運美國男籃奪金紀錄片《Court of Gold》，太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）談及籃球魅力，以及對他一生的影響時，不禁淚灑螢光幕。

杜蘭特分享自己看向觀眾席的想法：「你看到2萬7000個來自不同國家與不同文化背景的人被籃球聚集在一起，這種景象真的太令人驚訝了。」他也期許自己能藉由在場上貢獻球技，將人們凝聚起來。

當主持人說道：「我可以理解這（籃球）對你來說意義有多重大。」杜蘭特便逐漸哽咽，解釋自己的生長環境，為何會讓他對籃球有這麼大的熱情：「我生在一個鄰里間幾乎不講話的地方，世界上也充滿著許多仇恨。當人們因為一場球賽而歡聲笑語，對我來說真的很酷。」

「對此我真的很有感觸，」杜蘭特繼續說道，「當你看到人們長途跋涉、花大錢並且攜家帶眷，只為了看自己喜愛的球員在奧運殿堂上奮戰，真的很不可思議。」談到籃球對他生命的影響力，杜蘭特表示，自己很感激籃球使他與家人脫離糟糕透頂的生活環境。