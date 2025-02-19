NBA／雷霆SGA將擔任自己的經紀人 季後有望簽3億美元合約
據資深記者海恩斯（Chris Haynes）報導，雷霆隊一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）確定與經紀人分道揚鑣，將自己處理合約。
亞歷山大原經紀人是Wasserman公司的佛徹（Thad Foucher），雙方分手後，亞歷山大將自己擔任經紀人。
亞歷山大本季場均32.5分6.1助攻5.1籃板1.9抄截，帶領雷霆取得44勝10敗的成績，與騎士並列聯盟最佳。日前MVP民調他拿到70張第一名選票，遠超金塊隊超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的30張，若持續保持絕佳狀態，有望拿下生涯首座MVP。
今年球季結束後，亞歷山大有資格以4年近3億美元價碼續約，在2030-31賽季成為聯盟首位年薪8000萬美元的球員。
值得一提的是，亞歷山大是知名的穿搭達人，他與知名品牌Converse的首雙簽名球鞋「Converse SHAI 001」近日正式曝光。
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