NBA／離開立陶宛重返美國 射手華克2年370萬美元加盟76人

76人隊本季戰績不如預期，據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，今天以2年370萬美元價碼，簽下26歲射手華克（Lonnie Walker IV）。

76人休賽季以4年2.12億美元網羅明星前鋒喬治（Paul George），與安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組成三巨頭。不過三人輪流遭遇傷病，同時上場表現也不理想，導致目前戰績只有20勝34敗，位居東區第11，仍在為附加賽席次奮戰。

華克生涯前4季都效力馬刺隊，2022-23賽季轉戰湖人隊，上季效力籃網隊，場均有9.4分，三分命中率38.4%。沒想到本季開打前，他和塞爾蒂克隊簽訓練營合約卻沒留下，隨後轉戰歐洲聯賽立陶宛考納斯綠林籃球俱樂部。

華克效力立陶宛球隊共出賽19場，平均得到13.6分，三分命中率33.1%。