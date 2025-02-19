NBA／離開立陶宛重返美國 射手華克2年370萬美元加盟76人
76人隊本季戰績不如預期，據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，今天以2年370萬美元價碼，簽下26歲射手華克（Lonnie Walker IV）。
76人休賽季以4年2.12億美元網羅明星前鋒喬治（Paul George），與安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組成三巨頭。不過三人輪流遭遇傷病，同時上場表現也不理想，導致目前戰績只有20勝34敗，位居東區第11，仍在為附加賽席次奮戰。
華克生涯前4季都效力馬刺隊，2022-23賽季轉戰湖人隊，上季效力籃網隊，場均有9.4分，三分命中率38.4%。沒想到本季開打前，他和塞爾蒂克隊簽訓練營合約卻沒留下，隨後轉戰歐洲聯賽立陶宛考納斯綠林籃球俱樂部。
華克效力立陶宛球隊共出賽19場，平均得到13.6分，三分命中率33.1%。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言