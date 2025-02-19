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NBA／14年間飆漲20倍！勇士市值破90億美元 力壓湖人尼克居冠

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞對於籃球發展的巨大影響力，徹底讓勇士翻身。 美聯社
柯瑞對於籃球發展的巨大影響力，徹底讓勇士翻身。 美聯社

當拉卡柏（Joe Lacob）和古柏（Peter Guber）在2010年以4.5億美元收購勇士的時候，大概沒有想到14年後球隊的市值可以飆升超過20倍，突破90億美元。

根據《CNBC Sport》所公佈的NBA球隊市值調查，連排名敬陪末座的灰熊至少都有30億美元，每一隊平均市值達46.6億美元，介於64.9億美元的NFL和19.2億美元的NHL球隊之間。這項報告收入統計為2023-24年賽季。

在所有球隊中，最具價值的當屬金州勇士，其市值高達94億美元。報導顯示，勇士在2023-24年賽季的淨收入達到7.81億美元，高居所有球隊之冠。此外，勇士位於舊金山的主場館大通中心（Chase Center），不僅承辦NBA賽事，還舉辦各類非NBA活動，為球隊創造額外收益。

據一位聯盟高管透露，勇士光是上季從贊助收入中就獲得近2億美元，幾乎是其他球隊的兩倍。

勇士老闆拉卡柏。 路透社
勇士老闆拉卡柏。 路透社

NBA球隊市值飆升最大推動力在於新版全球轉播協議的收入大幅增加，價值高達760億美元，合約期限11年，自2025-26年賽季開始生效。這筆新合約按年計算約值69億美元，幾乎比現有合約高出160%。

此外在報導中亦顯示，上季有27支球隊收入超過預期，全聯盟僅有2支球隊處於虧損狀態，分別是公鹿和快艇；公鹿虧損1400萬美元，快艇則高達1.14億美元，不過快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）也是全美職業運動球隊中最有錢的老闆，身價超過千億美元，這一點虧損對他來說大概就是九牛一毛。

營利最高的3支球隊都是來自大市場，湖人賺了1.91億美元，尼克為1.78億美元，勇士則是1.55億美元。至於太陽卻是剛好持平。

30隊市值預估排名如下：

1、金州勇士：94億美元

2、紐約尼克：75億美元

3、洛杉磯湖人：70億美元

4、芝加哥公牛：58億美元

5、休士頓火箭：57億美元

6、布魯克林籃網：56億美元

7、波士頓塞爾蒂克：55億美元

8、洛杉磯快艇：54億美元

9、邁阿密熱火：51億美元

10、達拉斯獨行俠：50億美元

11、費城76人：49億美元

12、鳳凰城太陽：46億美元

13、多倫多暴龍：45億美元

14、沙加緬度國王：44.5億美元

15、克里夫蘭騎士：43.5億美元

16、亞特蘭大老鷹：43億美元

17、華盛頓巫師：42.5億美元

18、丹佛金塊：42億美元

19、密爾瓦基公鹿：41億美元

20、猶他爵士：37.5億美元

21、聖安東尼奧馬刺：37億美元

22、波特蘭拓荒者：36.5億美元

23、奧蘭多魔術：35.5億美元

24、奧克拉荷馬雷霆：35億美元

25、底特律活塞：34.5億美元

26、印地安納溜馬：34億美元

27、夏洛特黃蜂：33.5億美元

28、紐奧良鵜鶘：33億美元

29、明尼蘇達灰狼：32.5億美元

30、曼菲斯灰熊：32億美元

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