NBA／質疑球鞋品牌拖累美國籃球發展 布朗憂「球鞋政治內耗」

去年贏得FMVP的塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）對於各種議題向來都有自己一番見解，過去他屢屢抨擊知名運動品牌Nike，更暗指該品牌是導致自己落選巴黎奧運的幕後黑手。

近日接受《運動畫刊》訪問時，布朗再度針對球鞋品牌對美國籃球的影響提出質疑，他認為運動鞋品牌對於美國籃球的影響太大，甚至將會導致美國隊整體籃球水平被世界各國逐步追上。

「我一直都說，球鞋產業在籃球基礎層面擁有過大的掌控權。從青少年籃球開始，孩子們就得考量自己是否要在Nike體系打球、或在Adidas聯盟表現亮眼；他們應該好好培養籃球技巧才對，卻往往陷入這種『球鞋政治』的內耗中。」布朗說。

布朗2024年推出個人品牌「741 Performance」。 法新社

布朗強調，如果不正視這個問題，美國籃球很可能在奧運等國際賽場持續被他國逼近，甚至遭到超越。「若我們不做出改變，未來的奧運以及各種國際大賽，都將看到非常不同的局面。」

加入NBA之後，布朗最初是與adidas簽約，合約於2022年到期，布朗之後也成了自由品牌成員，仍還是經常穿著Kobe系列球鞋或Nike球鞋。

在告別知名球鞋品牌之後，布朗在2024年正式推出他的個人品牌「741 Performance」，發表了首款籃球鞋。