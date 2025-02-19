NBA／讚溫班亞瑪天空才是極限 波爾辛吉斯：2年級的我遠不如他

當7呎3吋的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）挾著出色的活動力、投射能力和阻攻封蓋威脅現身NBA之際，其球風質感被視為劃時代的產物；然而，就在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以無與倫比的超絕天賦衝擊所有人的視覺感官之後，「獨角獸」隱然有了更明確的定義，賦予人們完全進入另一個時空層級的想像空間。

就在明星賽之前，波爾辛吉斯與溫班亞瑪上演一次正面交鋒，「學長」顯然技高一籌，獨拿29分的表現壓過小老弟的17分13籃板，幫助綠衫軍取得兩位數分差大勝。

但在勝負與個人表現之外，波爾辛吉斯卻是對溫班亞瑪巨大防守影響力和未來發展空間讚不絕口。

「光是身高和展臂，就沒有人能展現他這樣的防守影響力，他在防守端的主宰力前所未見，堪稱是歷史等級。即使面對他的防守，也需要透過戰術配合創造出手空間，他就是這麼特別。」波爾辛吉斯說。

波爾辛吉斯提到，面對溫班亞瑪的防守壓力，不少進攻都被迫要分球或是改變出手方式。「或許其他球員面對我時也有同樣感受，但我認為面對他又是另一個層次。你切入時會想：『好吧，算了，還是把球往外傳。』這真的是種特別的感覺。」

波爾辛吉斯認為兩人的打法仍是有相似之處，但他自認對比同為2年級生階段，自己與溫班亞瑪仍是有很大的差距。

「我們都能外線出手，也有身高優勢。但他更加高大，防守影響力更強。當然，他會經歷學習成長的過程，但與此同時他已經是場均24分10籃板4火鍋的明星球員。這只是他的第2年，我在2年級的時候還遠遠不及他，他完全處在一個不同的量級。」

波爾辛吉斯表示，「對溫班亞瑪來說，重點就是保持健康，繼續維持這樣的進步節奏。我相信天空才是他的極限，未來發展空間難以估量。」