NBA／分享與河村勇輝合照 林書豪：欣賞你的自信與果敢

新北國王當家球星林書豪日前獲得NBA邀請在全明星周賽事中執掌發展聯盟代表隊兵符，而這次返美他也與入選發展聯盟明星賽的日籍後衛河村勇輝留下合照，今天林書豪也在個人社群上表示，相當欣賞河村勇輝打球時的自信與果敢，將會繼續為他加油。

本賽季與灰熊簽下雙向合約的河村勇輝，在上周獲選發展聯盟明星賽，並且與回到灣區執教全明星賽發展聯盟球隊的林書豪碰面，而兩人今天不約而同的在各自的社群上上傳合照，其中河村勇輝就表示，很高興能與NBA與亞洲的傳奇見面，「真的太感謝你了，林書豪。」

至於林書豪也在自己的社群上發文表示，這次回到全明星周活動的一個特別時刻，就是見到河村勇輝，「從拿下B聯賽MVP，到在奧運發揮，再到現在G聯盟大放異彩，你的實力大家都看得到！和你聊天後更能感受到你對球迷鼓勵的感激和熱愛，還有想在最高舞台上代表他們的願望。」

林書豪接著也表示，自己相當欣賞河村勇輝打球時的自信與果敢，「希望你一直保持自己，我們都在為你加油！」河村勇輝本季代表灰熊出賽20場，在發展聯盟也留下出賽7場平均13.7分、10.7助攻、1抄截的亮眼數據，並與富永啓生攜手獲選發展聯盟明星賽。