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NBA／巴特勒現身卡達網賽 持拍尬阿爾卡拉斯樂翻球迷
西班牙網球好手阿爾卡拉斯今天在卡達公開賽（Qatar Open）首輪擊敗克羅埃西亞老將西利奇後留在場上，與觀賽的美國職籃NBA球星巴特勒對打幾球，樂翻球迷。
法新社報導，阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在起風的夜晚花了一點時間才找到自己的節奏，不過最終仍以兩盤6比4擊敗西利奇（Martin Cilic）。這是西里奇在去年11月膝部手術後首場比賽。阿爾卡拉斯接著與巴特勒（Jimmy Butler）較勁。
35歲後衛巴特勒近來被交易到金州勇士，他在勇士主場昨天舉行NBA明星賽時未留下，而是選擇飛到卡達看好友阿爾卡拉斯贏球。
巴特勒後來上場，兩人戴上麥克風，為球迷上演一場簡短的秀，巴特勒甚至試圖以胯下擊球打回阿爾卡拉斯的高吊球，但沒成功。
阿爾卡拉斯接下來將在卡達公開賽第2輪迎戰中國選手張之臻或義大利選手納迪（Luca Nardi）。
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