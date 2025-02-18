快訊

他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

全民看光光？馬斯克要查美國國稅系統引資安危機

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／巴特勒現身卡達網賽 持拍尬阿爾卡拉斯樂翻球迷

中央社／ 杜哈17日綜合外電報導
巴特勒現身卡達網賽。 法新社
巴特勒現身卡達網賽。 法新社

西班牙網球好手阿爾卡拉斯今天在卡達公開賽（Qatar Open）首輪擊敗克羅埃西亞老將西利奇後留在場上，與觀賽的美國職籃NBA球星巴特勒對打幾球，樂翻球迷。

法新社報導，阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在起風的夜晚花了一點時間才找到自己的節奏，不過最終仍以兩盤6比4擊敗西利奇（Martin Cilic）。這是西里奇在去年11月膝部手術後首場比賽。阿爾卡拉斯接著與巴特勒（Jimmy Butler）較勁。

巴特勒現身卡達為好友阿爾卡拉斯打氣。 路透
巴特勒現身卡達為好友阿爾卡拉斯打氣。 路透

35歲後衛巴特勒近來被交易到金州勇士，他在勇士主場昨天舉行NBA明星賽時未留下，而是選擇飛到卡達看好友阿爾卡拉斯贏球。

巴特勒後來上場，兩人戴上麥克風，為球迷上演一場簡短的秀，巴特勒甚至試圖以胯下擊球打回阿爾卡拉斯的高吊球，但沒成功。

阿爾卡拉斯接下來將在卡達公開賽第2輪迎戰中國選手張之臻或義大利選手納迪（Luca Nardi）。

延伸閱讀

NBA／加入巴特勒底氣足！格林自信滿滿：勇士今年將奪冠

NBA／格林稱巴特勒是「球隊改變者」 勇士主帥：與KD不同

NBA／曾與巴特勒當3年隊友感受拚勁 勇士總管：他是完美人選

NBA／致敬皮爾斯？勇士巴特勒疑似拉屎在褲子上

相關新聞

NBA／明星賽負面聲音多 杜蘭特嗆：乾脆取消讓大家休息

NBA全明星賽昨天落幕，全新賽制和轉播單位中斷比賽的流程引起不少批評聲音，15度入選明星賽的杜蘭特（Kevin Dura...

NBA／巴黎奧運夢碎 厄文：想代表澳洲打洛杉磯奧運

獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）是2016年里約奧運的美國隊金牌成員，去年巴黎奧運他想再披國家隊戰袍卻沒如願...

NBA／巴特勒現身卡達網賽 持拍尬阿爾卡拉斯樂翻球迷

西班牙網球好手艾卡拉茲今天在卡達公開賽（Qatar Open）首輪擊敗克羅埃西亞老將西里奇後留在場上，與觀賽的美國職籃N...

NBA／明星賽改制雜音多 柯瑞奪生涯第二座MVP

為改變近年NBA明星賽淪為只拚進攻的得分大戰，同時挽救收視率，NBA今年改變明星賽賽制，由四隊進行「迷你錦標賽」，最終「...

NBA／柯瑞奪明星賽MVP 厄文、里拉德皆服氣

NBA全明星賽今天在勇士隊主場大通中心登場，第11度參賽的地主球星柯瑞（Stephen Curry）在全新賽制中助俠客隊...

NBA／拯救收視大作戰失敗！「希臘怪物」建議明星賽移師海外

全明星賽今天落幕，為了解決收視問題，本屆引入全新賽制，不過多數球迷仍不買單。公鹿「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然因傷病未出席，但也給出改善建議，認為可以考慮移師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。