快訊

王大陸驚爆逃兵役！遭警方逮捕偵訊中：下午移送北檢

學術修羅場／昔分級制釀高退稿率 今投本土期刊像擲筊

有昌珊心結？被指對柯文哲怨「國昌收不回」 黃珊珊：有自己看法很正常

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／明星賽負面聲音多 杜蘭特嗆：乾脆取消讓大家休息

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
明星賽改制後網友還是不買單，杜蘭特（Kevin Durant）直接在社群對網友「開戰」。 路透
明星賽改制後網友還是不買單，杜蘭特（Kevin Durant）直接在社群對網友「開戰」。 路透

NBA全明星賽昨天落幕，全新賽制和轉播單位中斷比賽的流程引起不少批評聲音，15度入選明星賽的杜蘭特（Kevin Durant）直接在社群對網友「開戰」，還開玩笑說最極端的方式就是直接取消明星賽。

明星賽近年流於進攻大賽，收視率日趨下探，聯盟今年改變賽制，改採4隊的「迷你錦標賽」，其中一隊是新秀對抗賽冠軍隊伍，如此設計也被勇士隊球星格林（Draymond Green）抨擊。

面對各種負面聲音，今年成為冠軍隊成員的杜蘭特在社群發文，嗆說：「我覺得抱怨NBA比實際觀看更有趣。太瘋狂了，取消全明星賽週末，讓每個人都休息一下好了，因為這段時間我們都太痛苦了。」

今年明星賽仍有亮點，魔術隊發展聯盟188公分後衛麥克朗（Mac McClung）成為「拯救灌籃大賽的男人」，4灌都獲得滿分，還帶動一票人氣球星喊話「手癢」想秀一波，但也有多名球星直白說，全明星賽的流程一直被喜劇演員哈特（Kevin Hart）中斷，十分擾人。

延伸閱讀

NBA／理解杜蘭特昔承受巨大批評 柯爾：不會怪他不想回勇士

NBA／尊重KD不想重返勇士 柯瑞：沒有很糟的感覺

NBA／名記曝太陽休賽季將與KD談判 下家可能是火箭

NBA／不滿自己捲進交易談判 美媒預測杜蘭特今夏可能出走

相關新聞

NBA／明星賽負面聲音多 杜蘭特嗆：乾脆取消讓大家休息

NBA全明星賽昨天落幕，全新賽制和轉播單位中斷比賽的流程引起不少批評聲音，15度入選明星賽的杜蘭特（Kevin Dura...

NBA／巴黎奧運夢碎 厄文：想代表澳洲打洛杉磯奧運

獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）是2016年里約奧運的美國隊金牌成員，去年巴黎奧運他想再披國家隊戰袍卻沒如願...

NBA／明星賽改制雜音多 柯瑞奪生涯第二座MVP

為改變近年NBA明星賽淪為只拚進攻的得分大戰，同時挽救收視率，NBA今年改變明星賽賽制，由四隊進行「迷你錦標賽」，最終「...

NBA／柯瑞奪明星賽MVP 厄文、里拉德皆服氣

NBA全明星賽今天在勇士隊主場大通中心登場，第11度參賽的地主球星柯瑞（Stephen Curry）在全新賽制中助俠客隊...

NBA／拯救收視大作戰失敗！「希臘怪物」建議明星賽移師海外

全明星賽今天落幕，為了解決收視問題，本屆引入全新賽制，不過多數球迷仍不買單。公鹿「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然因傷病未出席，但也給出改善建議，認為可以考慮移師

NBA／菜鳥年就被「下馬威」 雷霆2年級生單挑SGA慘遭「完爆」

雷霆近年實現蛻變，成為奪冠勁旅，本季更是高居西區龍頭。陣中2年級生華勒斯（Cason Wallace）日前在明星週新秀對抗賽期間受訪時，就談到當家亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexande

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。