NBA／明星賽負面聲音多 杜蘭特嗆：乾脆取消讓大家休息

NBA全明星賽昨天落幕，全新賽制和轉播單位中斷比賽的流程引起不少批評聲音，15度入選明星賽的杜蘭特（Kevin Durant）直接在社群對網友「開戰」，還開玩笑說最極端的方式就是直接取消明星賽。

明星賽近年流於進攻大賽，收視率日趨下探，聯盟今年改變賽制，改採4隊的「迷你錦標賽」，其中一隊是新秀對抗賽冠軍隊伍，如此設計也被勇士隊球星格林（Draymond Green）抨擊。

面對各種負面聲音，今年成為冠軍隊成員的杜蘭特在社群發文，嗆說：「我覺得抱怨NBA比實際觀看更有趣。太瘋狂了，取消全明星賽週末，讓每個人都休息一下好了，因為這段時間我們都太痛苦了。」

今年明星賽仍有亮點，魔術隊發展聯盟188公分後衛麥克朗（Mac McClung）成為「拯救灌籃大賽的男人」，4灌都獲得滿分，還帶動一票人氣球星喊話「手癢」想秀一波，但也有多名球星直白說，全明星賽的流程一直被喜劇演員哈特（Kevin Hart）中斷，十分擾人。