NBA／巴黎奧運夢碎 厄文：想代表澳洲打洛杉磯奧運

獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）是2016年里約奧運的美國隊金牌成員，去年巴黎奧運他想再披國家隊戰袍卻沒如願，讓他動了代表澳洲隊參加2028年洛杉磯奧運的念頭。

厄文曾和美國男籃總監希爾（Grant Hill）表達參加巴黎奧運的興趣，但希爾顯然有不同想法，讓厄文開始思考改披澳洲隊戰袍的可能。

替補新隊友戴維斯（Anthony Davis）進入今年明星賽的厄文，全明星賽周時透露，已經在進行代表澳洲隊的程序，「我們正在進行這項過程，想找出讓我獲得參賽資格的最佳途徑。有很多文件要處理，當然，美國要做出決定，但對我來說，我只是盡力做到最好。」

「老實說，如果我職業生涯的某個階段能成為澳洲人，代表澳洲隊出賽，那就太好了。」32歲的厄文說。

過去厄文就曾經提到這個點子，他表示洛杉磯奧運時自己已經36歲，要成為美國隊成員機會不大，因此開始思考其他選項，但也因他已經打過美國成人隊，轉隊還需要獲得國際籃總（FIBA）認可，又是一個漫長過程。

澳洲2028年奧運可能成員包括丹尼爾斯（Dyson Daniels）、格林（Josh Green）、吉迪（Josh Giddey）和西蒙斯（Ben Simmons）等，厄文若能加入將使陣容更有話題性。