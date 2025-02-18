聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／明星賽改制 柯瑞奪下MVP

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
柯瑞（右）在NBA明星賽決賽投進四個三分球，獲選為MVP。（法新社）
柯瑞（右）在NBA明星賽決賽投進四個三分球，獲選為MVP。（法新社）

為改變近年NBA明星賽淪為只拚進攻的得分大戰，同時挽救收視率，NBA今年改變明星賽賽制，由四隊進行「迷你錦標賽」，最終「俠客」歐尼爾領軍的本土巨星俠客隊先擊退新秀隊，再輕取國際球星為主的巴克利隊奪冠，地主球星柯瑞獲生涯第二座明星賽MVP。

柯瑞二○二二年首度獲得明星賽MVP，當年他狂轟五十分，幫助詹姆斯隊以一六三比一六○擊敗杜蘭特隊；今年賽制改成每戰先達四十分的隊伍就獲勝，柯瑞決賽十二分是全隊次高，投進致勝球助俠客隊以四十一比卅五奪勝的泰托姆獲得十五分。

去年以卅九分拿下明星賽MVP的里拉德認為，賽制改變下，MVP評比當然不同，能引起最多關注、觀眾歡呼聲最響亮的球員就可能是MVP，「所以看了比賽，我很確定柯瑞會贏得。」柯瑞在十四張選票獲得十二張青睞，泰托姆和亞歷山大各拿下一票，讓地主球星成為史上第十五位拿下超過一座明星賽MVP的球員。

柯瑞決賽飆進一顆卅九呎的超遠距離大號三分彈，讓勇士主場大通中心觀眾歡聲雷動，在此之後隊友們也紛紛做球給唯一的地主代表，讓柯瑞成為史上第十七位在主場奪下明星賽MVP的球員。

不過，今年比賽仍有不少批評聲音，包括「小皇帝」詹姆斯賽前才宣布因傷不上陣、讓新秀隊加入明星賽比拚，以及決賽被轉播單位長時間儀式中斷數十分鐘等。

協助發想新賽制的柯瑞認為，四支隊伍和新秀對抗賽的新賽制當然有很多討論聲音，「但我認為這是朝正確方向的很好一步。以某種方式重振比賽，明年再調整，看看做什麼改變。」

延伸閱讀

NBA／柯瑞奪明星賽MVP 厄文、里拉德皆服氣

NBA／給地主面子做足！柯瑞獲頒生涯第2座明星賽MVP

NBA／柯瑞「Logo shot」奪MVP 俠客隊全明星賽登頂

NBA／明星賽再聯手！詹皇和柯瑞坦言曾「互相討厭」

相關新聞

NBA／明星賽改制 柯瑞奪下MVP

為改變近年NBA明星賽淪為只拚進攻的得分大戰，同時挽救收視率，NBA今年改變明星賽賽制，由四隊進行「迷你錦標賽」，最終「...

NBA／柯瑞奪明星賽MVP 厄文、里拉德皆服氣

NBA全明星賽今天在勇士隊主場大通中心登場，第11度參賽的地主球星柯瑞（Stephen Curry）在全新賽制中助俠客隊...

NBA／拯救收視大作戰失敗！「希臘怪物」建議明星賽移師海外

全明星賽今天落幕，為了解決收視問題，本屆引入全新賽制，不過多數球迷仍不買單。公鹿「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然因傷病未出席，但也給出改善建議，認為可以考慮移師

NBA／菜鳥年就被「下馬威」 雷霆2年級生單挑SGA慘遭「完爆」

雷霆近年實現蛻變，成為奪冠勁旅，本季更是高居西區龍頭。陣中2年級生華勒斯（Cason Wallace）日前在明星週新秀對抗賽期間受訪時，就談到當家亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexande

NBA／體檢未過交易告吹 威廉斯至今尚未回歸黃蜂

湖人季中動作不斷，在完成唐西奇（Luka Doncic）驚天交易案後，又從黃蜂找來中鋒威廉斯（Mark Williams），但最終因體檢未過告吹。不過，有消息傳出在交易失敗後，這位大個至今尚未返回東家

NBA／史上共45名新秀年入選明星賽 千禧年後僅2人

美國職籃NBA全明星賽今天在許多爭議聲中落幕，其中金州勇士前鋒葛林痛批「新秀根本不該出現在全明星賽場上」引發討論。事實上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。