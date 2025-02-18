NBA／明星賽改制 柯瑞奪下MVP

為改變近年NBA明星賽淪為只拚進攻的得分大戰，同時挽救收視率，NBA今年改變明星賽賽制，由四隊進行「迷你錦標賽」，最終「俠客」歐尼爾領軍的本土巨星俠客隊先擊退新秀隊，再輕取國際球星為主的巴克利隊奪冠，地主球星柯瑞獲生涯第二座明星賽MVP。

柯瑞二○二二年首度獲得明星賽MVP，當年他狂轟五十分，幫助詹姆斯隊以一六三比一六○擊敗杜蘭特隊；今年賽制改成每戰先達四十分的隊伍就獲勝，柯瑞決賽十二分是全隊次高，投進致勝球助俠客隊以四十一比卅五奪勝的泰托姆獲得十五分。

去年以卅九分拿下明星賽MVP的里拉德認為，賽制改變下，MVP評比當然不同，能引起最多關注、觀眾歡呼聲最響亮的球員就可能是MVP，「所以看了比賽，我很確定柯瑞會贏得。」柯瑞在十四張選票獲得十二張青睞，泰托姆和亞歷山大各拿下一票，讓地主球星成為史上第十五位拿下超過一座明星賽MVP的球員。

柯瑞決賽飆進一顆卅九呎的超遠距離大號三分彈，讓勇士主場大通中心觀眾歡聲雷動，在此之後隊友們也紛紛做球給唯一的地主代表，讓柯瑞成為史上第十七位在主場奪下明星賽MVP的球員。

不過，今年比賽仍有不少批評聲音，包括「小皇帝」詹姆斯賽前才宣布因傷不上陣、讓新秀隊加入明星賽比拚，以及決賽被轉播單位長時間儀式中斷數十分鐘等。

協助發想新賽制的柯瑞認為，四支隊伍和新秀對抗賽的新賽制當然有很多討論聲音，「但我認為這是朝正確方向的很好一步。以某種方式重振比賽，明年再調整，看看做什麼改變。」