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NBA／柯瑞奪明星賽MVP 厄文、里拉德皆服氣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

NBA全明星賽今天在勇士隊主場大通中心登場，第11度參賽的地主球星柯瑞（Stephen Curry）在全新賽制中助俠客隊連勝2場，最終在14張選票中獲得12張青睞，榮膺生涯第2座明星賽MVP，也獲得隊友里拉德（Damian Lillard）和厄文（Kyrie Irving）「背書」肯定。

為提升全明星賽收視率，今年24位明星球員分到3組，加上新秀挑戰賽勝出的隊伍，一共4隊進行「迷你錦標賽」，每場比賽先拿到40分的隊伍就是勝家。柯瑞所屬的「俠客隊」先退新秀隊，再以41：25輕取國際球星組成的巴克利隊，最終戰攻下12分的柯瑞也壓下攻下15分的隊友泰托姆（Jason Tatum）和第一輪命中率百分百的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），以地主球星身分獲得MVP獎座。

這是柯瑞2022年在克里夫蘭首度獲獎後，生涯第2次拿到明星賽MVP；3年前他狂轟50分，幫助詹姆斯隊以163：160擊敗杜蘭特隊，今年賽制轉變下，他壓軸戰拿下的12分甚至不如泰托姆的15分，不過去年以39分拿下明星賽MVP的里拉德認為，在賽制改變下，評比方式當然不同。

「任何時刻要評比MVP時，你會想看到誰跳出來，在這種賽制下，沒人會能到50分，甚至30分都很困難，除非你每次出手都命中。」里拉德提到，撇開數據，可以感受什麼事情引起注意，「何時觀眾最吵鬧？那個人可能就會是MVP。所以看了比賽，我很確定柯瑞會贏下。我不知道他拿了多少分，不可能那麼多了，但我認為這是視力測驗。」

厄文也附和里拉德的觀點，他表示當柯瑞第一次外線出手命中後，餵球給手感正熱的隊友十分簡單，且柯瑞還是地主球星，「我們知道這對一個NBA球員的意義，身為同期，所以我們不會去妨礙這件事。」

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