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NBA／拯救收視大作戰失敗！「希臘怪物」建議明星賽移師海外

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿安戴托昆波建議全明星賽可以考慮移師海外舉辦。 美聯社
公鹿安戴托昆波建議全明星賽可以考慮移師海外舉辦。 美聯社

明星賽今天落幕，為了解決收視問題，本屆引入全新賽制，不過多數球迷仍不買單。公鹿「希臘怪物」安戴托昆波Giannis Antetokounmpo）雖然因傷病未出席，但也給出改善建議，認為可以考慮移師海外舉辦。

全明星正賽今年取消東西分區，改以4隊淘汰制共同角逐冠軍，並且先得40分者勝。不過原先球員不防守，淪為飆分秀的問題並未改善，還進一步導致比賽時間縮短、節奏破碎，更出現3小時賽事中僅42分鐘在打比賽的窘況，讓球迷相當不滿。

對此，安戴托昆波就在賽前受訪中提出建議，表示可將球星分為「美國隊VS.世界隊」，並且比賽地點也能夠考慮移師海外城市，在美國與各國間舉辦。隨後他也在社群進一步點名「2027年明星賽應該要辦在里約熱內盧或中國的其中一個城市。」

同為公鹿球星的隊友里拉德Damian Lillard）則建議明星賽回歸東西分區對決，但勝利的一方可以獲得總冠軍賽主場優勢，增加誘因，抑或是可以將第4隊的新秀隊改為遺珠隊，由遺憾落選明星賽的球員出戰。

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