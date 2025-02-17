NBA／菜鳥年就被「下馬威」 雷霆2年級生單挑SGA慘遭「完爆」

雷霆近年實現蛻變，成為奪冠勁旅，本季更是高居西區龍頭。陣中2年級生華勒斯（Cason Wallace）日前在明星週新秀對抗賽期間受訪時，就談到當家亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），並回憶初入聯盟時被對方狠狠「教訓」了一番。

華勒斯分享他何時感受到「歡迎進入NBA」，並提到菜鳥時期的某次訓練營，被亞歷山大一對一單挑「打爆」的經驗，「他可以隨心所欲選擇自己要在哪出手，後來我就發現他最喜歡在中距離和低位進攻，而我也確實被狠狠地教訓了。」

華勒斯也提到，過程中他有試圖阻止對方的攻勢，「當時我自信滿滿，告訴自己不可能被打爆，但結果呢？最終我被大比分完爆，而且一分未拿。」

感受到球隊老大實力，華勒斯並未氣餒，而是持續成長證明自己的能力；本季他共出賽46場，擔綱32次先發，平均上場27.4分鐘得到7.3分3.5籃板2.4助攻1.8抄截，相比上賽季都有進步，抄截更是翻了一倍。