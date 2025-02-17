NBA／體檢未過交易告吹 威廉斯至今尚未回歸黃蜂

湖人季中動作不斷，在完成唐西奇（Luka Doncic）驚天交易案後，又從黃蜂找來中鋒威廉斯（Mark Williams），但最終因體檢未過告吹。不過，有消息傳出在交易失敗後，這位大個至今尚未返回東家報到。

《Charlotte Observer》記者布恩（Rod Boone）消息指出，威廉斯在交易告吹後至今尚未回歸黃蜂，雖然不知具體原因為何，但猜測是球團在給這位小將空間，讓他有足夠適應時間在歸隊。而巧合的是，黃蜂明星週首戰就是面對交易對象湖人。

現年23歲的威廉斯是在2022年選秀被黃蜂以首輪第15順位選中，表現逐年成長，本季出戰23場中有20場先發，平均出戰25分鐘能高效15.6分9.6籃板雙十數據。值得注意的是，菜鳥球季後他就持續受背傷困擾，3季下來僅出賽85場。