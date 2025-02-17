快訊

不捨姊姊大S！小S二度發文「3字」洩思念 網見這照片全看哭了

人物側寫／「228失去父親，我不要再失去兒子」 柯爸曾反對柯文哲從政

NBA／史上共45名新秀年入選明星賽 千禧年後僅2人

中央社／ 台北17日電
姚明新秀年憑藉廣大投票部隊獲選明星賽先發。圖截自NBA官網
姚明新秀年憑藉廣大投票部隊獲選明星賽先發。圖截自NBA官網

今年NBA明星賽啟用新賽制，將隊伍數增加為4隊，並且第4隊為新秀挑戰賽冠軍隊伍，進行3'場「迷你錦標賽」以決定勝負。然而，金州勇士前鋒格林（Draymond Green）卻對這樣的安排不以為然，痛批「新秀根本不該出現在全明星賽場上」引發討論。

但事實上，在NBA歷史上共有45名球員新秀年就入選明星賽，包括「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、鄧肯（Tim Duncan）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「大鳥」柏德（Larry Bird）等歷史級巨星。

2025年NBA全明星賽改成「迷你錦標賽」方式進行，共有4隊爭冠，其中1隊是新秀挑戰賽的冠軍球隊。這也讓格林在直播電視上狠狠痛批，新秀球員根本不該踏上全明星舞台。

格林在美國媒體TNT的直播節目中提到，「現在因為收視率下滑、比賽內容不好看，就把新秀球員拉到全明星賽？我自己當年付出多少努力，才獲得參加明星賽的機會，現在這樣做一點都不合理。」

效力於密爾瓦基公鹿隊的明星後衛里拉德（Damian Lillard）也提出建言：「明星賽應該回歸東、西區對抗形式比較好，若要以現在這種形式繼續的話，那第4隊應該用明星賽遺珠隊，而非新秀冠軍隊。」

根據NBA官網報導，在NBA史上共有45名球員在新秀年就躍上明星賽的大舞台，不過從2000年以後僅2人。

葛里芬成為最近一位入選明星賽的新秀。
葛里芬成為最近一位入選明星賽的新秀。

最近的一次，就是2011年的葛里芬（Blake Griffin），他在2009年被洛杉磯快艇選上，之後因為膝傷整季報銷，直到2010-11年賽季才正式完成菜鳥球季，而他就靠著勁爆體能及場均20分以上的成績，入選明星賽。

再來就是2003年的中國「移動長城」姚明，儘管他在菜鳥年平均僅繳出13.5分、8.2籃板，但仍靠著廣大的中國球迷投票，如願在新人球季獲得明星賽先發。

延伸閱讀

NBA／格林又說大話 稱勇士今年將奪冠

NBA／明星賽前還在讀書？溫班亞瑪特殊癖好約柯奇超震驚

NBA／「Logo shot」絕殺里拉德 18歲球迷爽贏10萬美元

NBA／給地主面子做足！柯瑞獲頒生涯第2座明星賽MVP

相關新聞

NBA／柯瑞「Logo shot」奪MVP 俠客隊全明星賽登頂

NBA全明星賽今天在勇士隊主場大通中心登場，全新賽制採4隊進行迷你錦標賽，以國際球星為主的巴克利隊和俠客隊都沒意外在首輪...

NBA／夢幻陣容破局！詹姆斯腳傷不打明星賽斷20年紀錄

NBA全明星賽台灣時間今天早上9點登場，賽前卻少了一大焦點，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）召...

NBA／菜鳥年就被「下馬威」 雷霆2年級生單挑SGA慘遭「完爆」

雷霆近年實現蛻變，成為奪冠勁旅，本季更是高居西區龍頭。陣中2年級生華勒斯（Cason Wallace）日前在明星週新秀對抗賽期間受訪時，就談到當家亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexande

NBA／體檢未過交易告吹 威廉斯至今尚未回歸黃蜂

湖人季中動作不斷，在完成唐西奇（Luka Doncic）驚天交易案後，又從黃蜂找來中鋒威廉斯（Mark Williams），但最終因體檢未過告吹。不過，有消息傳出在交易失敗後，這位大個至今尚未返回東家

NBA／史上共45名新秀年入選明星賽 千禧年後僅2人

美國職籃NBA全明星賽今天在許多爭議聲中落幕，其中金州勇士前鋒葛林痛批「新秀根本不該出現在全明星賽場上」引發討論。事實上...

NBA／明星賽贏球還要贏「話」！厄文帶獎盃向國際隊「問好」超挑釁

全明星正賽今天在勇士主場大通中心展開，最終歐尼爾（Shaquille O'Neal）領軍的本土巨星「俠客隊」擊敗巴克利（Charles Barkley）的國際巨星隊，成功奪冠。賽後厄文（Kyrie I

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。