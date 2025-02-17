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NBA／明星賽贏球還要贏「話」！厄文帶獎盃向國際隊「問好」超挑釁

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文切入單挑三大長人。 美聯社
厄文切入單挑三大長人。 美聯社

全明星正賽今天在勇士主場大通中心展開，最終歐尼爾（Shaquille O'Neal）領軍的本土巨星「俠客隊」擊敗巴克利（Charles Barkley）的國際巨星隊，成功奪冠。賽後厄文Kyrie Irving）故意帶著獎盃走進國際巨星隊更衣室「問好」，調皮行徑也讓唐斯（Karl-Anthony Towns）等各國球星哭笑不得。

明星賽今年迎來全新賽制，共4支隊伍角逐冠軍。首輪國際巨星隊和「俠客隊」分別擊敗史密斯（Kenny Smith）領軍的新生代好手以及WNBA傳奇帕克（Candace Parker）帶領的新秀隊，「世界最強對決美國最強」的劇本正式上演。最終「俠客隊」以41：25成功封王，捧起明星賽冠軍。

賽後厄文也稍微「調皮」了一下，帶著獎盃走進國際巨星隊更衣室，大喊「我只是進來看看，你們都還好嗎？」面對這番「挑釁」，各國球星如亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、楊恩（Trae Young）等都哭笑不得，唐斯甚至拿著吃過的零食作勢向厄文丟去，場面相當有趣。

影片在社群傳出後許多網友也紛紛留言，調侃「厄文選擇使用暴力，哈哈」、「巴克利表示：『首先這群老傢伙真的非常小氣』」、「厄文演的好像『我沒有要挖苦你們喔』」

Kyrie Irving 厄文 明星賽

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