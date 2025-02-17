NBA／明星賽前還在讀書？溫班亞瑪特殊癖好約柯奇超震驚

明星賽正賽今天展開，馬刺新生代怪物溫班亞瑪（Victor Wembanyama）生涯首度入選也成為焦點。而他很快就讓隊友約柯奇（Nikola Jokic）震驚到說不出話來，但卻是因這位二年級生賽前竟然化身「書呆子」在閱讀書籍。

現年僅21歲的溫班亞瑪迎來生涯首次全明星賽，他也維持平時賽前的閱讀習慣。不料這一特殊舉動引起約柯奇關注，並在更衣室詢問溫班亞瑪「你真的帶了一本書？」，而他也回應道：「我每場比賽前都會閱讀。」把約柯奇逗得哭笑不得。

Joker couldn’t believe Wemby brought a book to the All-Star game 😭



(via @NBA) pic.twitter.com/ED8SsMUESN — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年2月16日

值得一提的是，溫班亞瑪興趣廣泛，學業成績出色，熱愛藝術和文學，喜歡科幻小說，中學時期自學英文，也喜歡下西洋棋，可謂是能文能武。至於為何會在賽前讀書，過去受訪時他就曾解釋道：「這樣可以讓我的心態保持穩定與平和。」