NBA／「Logo shot」絕殺里拉德 18歲球迷爽贏10萬美元

全明星正賽今天激烈展開，除了球星交鋒外，中場休息灑錢型YouTuber「MrBeast」也主持活動，並現場邀請球迷與公鹿資深後衛里拉德（Damian Lillard）對決「Logo shot」。沒想到最終球迷在倒數16秒將球投進，逆轉擊敗這位「絕殺高手」，幸運抱走10萬美元（約台幣327萬）。

FAN HITS SHOT TO WIN $100K 🚨



He conquered the #NBAAllStar Mr. Beast Challenge with Damian Lillard 💵 pic.twitter.com/uABvHh1Esk — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2025年2月17日

本屆全明星賽迎來全新賽制，由4支隊伍角逐冠軍。前兩場比賽結束後，中場千萬訂閱網紅「MrBeast」便隨機邀請一名現場觀眾、年僅18歲的杰倫（Jaren Barajas），與里拉德進行「Logo shot」對決。比賽計時3分鐘，里拉德需投進3球，杰倫則是只需要進1球便能獲勝。

杰倫與父親一同觀看明星賽 美聯社

比賽開始，在時間剩餘1分22秒時里拉德率先聽牌，兩人都僅需要1球就能拿下勝利，不過以「大心臟」出名的里拉德後續接連投失，就在剩餘16秒時杰倫抓緊機會，成功投進關鍵一球，讓里拉德的「手錶」也動不了。

贏球瞬間全場爆發歡呼，包括地主勇士當家柯瑞（Stephen Curry）等球星皆難以置信，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）更是衝上前擁抱杰倫。最終在眾人簇擁下，這位球迷跳進裝有10萬美元的獎池，里拉德也不斷撒錢，讓他享受「被錢淹沒」的感覺。