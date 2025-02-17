NBA／呼籲獨行俠球迷相信管理層 轉播收視下滑主席不緊張

聯盟本季充滿話題，但比起新科強權騎士、雷霆崛起的激烈競爭，人們似乎更將重點聚焦在其他地方。聯盟主席席佛（Adam Silver）近日受訪時就一一回應了諸多討論，包括超級球星唐西奇（Luka Doncic）交易案和電視收視率下滑等。

首先是震驚籃壇、甚至可說是歷史上最瘋狂的唐西奇、戴維斯（Anthony Davis）交易案。席佛表示聽到消息的當下和所有人一樣相當震驚，並提到了憤怒的獨行俠球迷。「我能夠同情和理解獨行俠球迷展現出如此的憤怒，達拉斯去年才闖進總冠軍賽。而我過去也說過我非常喜歡唐西奇，從他的肢體語言就能夠看出，他感到非常震驚和失望。」

但作為聯盟的經營者，席佛也從獨行俠制服組的角度出發進行緩頰，「我也很同情獨行俠球團，我可以明確的表示，不管後續歷史會不會將其評論為聰明的交易，他們當下都是權衡利弊後做出了對球隊最好的選擇，球迷應該試著相信管理層。」

接著針對電視收視率下降的問題，席佛先是點出近期出現回升，並且NBA才與各大電視轉播單位簽下760億美元合約（約台幣2.48兆），「收視率去年上賽季就稍微下滑，本賽季初也相對低迷。但現在收視率開始反彈，已經逐漸回升。」

接著席佛解釋，「傳統媒體」收視下跌不是唯一認定關注度的方面，社交媒體的流量也相當值得注意，「從新興媒體來看，這是破紀錄的受歡迎程度。社交媒體有大概25億人用各種方式參與其中，無論是聯盟還是球員。並且有更多的平台如播客（Podcast）等都在變得受歡迎。」