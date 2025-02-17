NBA／給地主面子做足！柯瑞獲頒生涯第2座明星賽MVP

NBA全明星賽今天在勇士隊主場大通中心登場，第11度參賽的地主球星柯瑞（Stephen Curry）在別開生面的「迷你錦標賽」決賽飆進39呎「Logo shot」在內的4記三分彈，以12分助俠客隊以41：25擊敗國際巨星集結的巴克利隊，柯瑞也獲得明星賽MVP肯定，生涯第2度獲獎。

勇士成為今年明星賽東道主，3天賽程都有球員參與其中，包括首日新秀挑戰賽由3位勇士出身的名人堂球星及效力過勇士的「哈佛小子」林書豪擔任教練，昨天技術挑戰賽也有地主球員投入，柯瑞雖沒參加仍到場觀戰。

今天全明星賽採取4隊共3戰的模式進行，柯瑞所屬的俠客隊首輪沒意外以42：35擊敗新秀隊，和國際球星組成的巴克利隊最後對決；俠客隊開賽就打出11：0攻勢，其中柯瑞投進第一記三分彈，比賽中段更飆進超遠距離的39呎的「Logo shot」，讓全場球迷歡聲雷動。

最終俠客隊一路領先下以41：25輕取巴克利隊，奪下冠軍盃和125000美元冠軍獎金；投進4記三分球12分的柯瑞也在隊友們「助攻」下獲得2022年後的再一座明星賽MVP獎座，為今年明星賽圓滿作結。