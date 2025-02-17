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NBA／柯瑞「Logo shot」奪MVP 俠客隊全明星賽登頂

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NBA／柯瑞「Logo shot」奪MVP 俠客隊全明星賽登頂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞為地主留下明星賽新制冠軍。 路透社
柯瑞為地主留下明星賽新制冠軍。 路透社

NBA全明星賽今天在勇士隊主場大通中心登場，全新賽制採4隊進行迷你錦標賽，以國際球星為主的巴克利隊和俠客隊都沒意外在首輪出線，不過國際球星在冠軍賽手感下降，讓美國本土巨星組成的俠客隊打出11：0的開局攻勢，其中地主當家球星柯瑞（Stephen Curry）飆進4記三分球，隊友泰托姆（Jayson Tatum）攻進致勝球在內的15分，助隊輕鬆以41：25拿下最後勝利。

身為地主球星，柯瑞沒有太大意外贏得本屆明星賽MVP，這也是他自2022年之後再次拿到這個獎項，為個人璀璨生涯持續增添榮譽。

為挽救收視率，NBA今年改變全明星賽制度，24名球員分成3隊，加上新秀挑戰賽勝出的隊伍，一共4隊進行3場比賽，每場比賽先達40分的隊伍獲勝。第一場由巴克利（Charles Barkley）領軍的國際巨星隊出戰史密斯（Kenny Smith）率領的新生代好手，有金塊隊MVP熱門人選約柯奇（Nikola Jokic）、馬刺隊當家長人「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）坐鎮的巴克利隊以41：32拿下勝利。

歐尼爾（Shaquille O'Neal）領軍的本土巨星「俠客隊」，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）雖在賽前宣布因腿傷不上陣，在地主頭號球星柯瑞和里拉德（Damian Lillard）等發揮下，仍以42：35擊敗WNBA傳奇人物帕克（Candace Parker）帶領的新秀隊。

俠客隊老將們包夾防守。 路透社
俠客隊老將們包夾防守。 路透社

冠軍賽柯瑞率先飆進三分彈，泰托姆再包辦2記外線在內的8分，助俠客隊打出11：0攻勢；巴克利隊靠罰球突破0分窘境，溫班亞瑪再補外線和灌籃縮小比分，但失誤過多下讓俠客隊再將優勢拉到兩位數，柯瑞更飆進39呎的「Logo shot」，厄文（Kyrie Irvin）也秀了一手「自拋自灌」美技，柯瑞飆進第4記三分彈後俠客隊已取得39：23「聽牌」優勢。

俠客隊第一波有機會結束比賽的機會雖以8秒沒過半場作收，不過接續就由泰托姆灌籃結束比賽，以41：25輕取巴克利隊。

柯瑞12分都來自三分球，泰托姆15分是全場最高；巴克利隊以溫班亞瑪11分最佳。

柯瑞與杜蘭特再次搭檔。 美聯社
柯瑞與杜蘭特再次搭檔。 美聯社

今年全明星賽總獎金達180萬美元，奪冠的俠客隊每人可得到12萬5000美元，亞軍巴克利隊各50000美元，第3名和第4名各拿25000美元獎金。

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