NBA／批現代籃球「太無聊」 格林：只是比誰跑得快、投的三分多

聯盟比賽內容隨著時代改變，但球迷並未全然買單，認為現代進攻採用大量外線投射雖然提升得分效率，但張力也隨之下降。對此，勇士前鋒格林（Draymond Green）也在受訪中表示贊同，更直呼現在比賽「相當無聊」。

日前接受採訪時，格林被問到「你覺得NBA比賽是否變得無趣」，而他回答「絕對的」同時，也引用已故球星布萊恩（Kobe Bryant）說過的話。早在過去這位傳奇就曾點出問題，他表示現今球員普遍都在執行機遇戰，「大部分球員都沒有計畫，擋拆切入後就向外分球給底角投三分。」

Kobe tried to warn us. “Accidental basketball” is the entire league now. We are watching guys with no gameplans. Just pick and roll and shoot the first decent 3 point look you see



GARBAGE HOOPS 🗑️

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格林進一步用先前對上湖人的比賽為例，並提到和詹姆斯（LeBron James）交鋒才會讓人感到興奮，「詹姆斯每個回合的持球都像下棋，這在現代比賽相當稀有，更多的時候只是在比誰跑更快，投更多三分球，失去了本質，我覺得非常無聊。」

對於該評論，聯盟主席席佛（Adam Silver）承認有意識到三分比例過高的問題，也認為大眾監督比賽內容能夠大幅幫助進步，但他也引述開創「大三分時代」的勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時的片段，「柯爾的反應就像：我認為三分出手太多嗎，可能是的。我認為比賽內容是好的嗎，也是的，有方法能夠讓比賽三分投少一點嗎，這裡他並沒有給出建議。」

相對於席佛的回答，傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）就顯得不滿，他直截表示不需要在乎格林說什麼，「比賽就是比賽，即便你不喜歡，還是有人會享受，尤其球隊贏的時候。我向格林覺得無聊，應該只是因為他上場的工作就是傳球給柯瑞（Stephen Curry）而已，也沒有投太多籃。」