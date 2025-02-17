快訊

罷免升溫…賴總統總預算覆議後出場？ 柯建銘：最大咖一定放壓軸

微波爐「叮」加熱完畢 日本人畫龍點睛靈感源於自行車

拍下西施犬甩頭瞬間「化身杏鮑菇」爆紅 網笑翻：只能說一模一樣

NBA／沒意外！國際聯隊冠軍戰強碰本土巨星「俠客隊」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞率領「俠客隊」挺進最後決賽。 美聯社
柯瑞率領「俠客隊」挺進最後決賽。 美聯社

NBA全明星賽今天登場，全新賽制採4隊進行迷你錦標賽，以國際球星為主的巴克利隊和俠客隊都沒意外在首輪出線，將在最後決賽爭奪今年金盃。

為挽救收視率，NBA今年改變全明星賽制度，24名球員分成3隊，加上新秀挑戰賽勝出的隊伍，一共4隊進行3場比賽，每場比賽先達40分的隊伍獲勝。

第一場由巴克利（Charles Barkley）領軍的國際巨星隊出戰史密斯（Kenny Smith）率領的新生代好手，有金塊隊MVP熱門人選約柯奇（Nikola Jokic）、馬刺隊當家長人「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）坐鎮的巴克利隊，雖一度落後，但在亞歷山大12分領軍、「斑馬」賣力防守下要回領先，以41：32拿下勝利。

歐尼爾（Shaquille O'Neal）領軍的本土巨星「俠客隊」，詹姆斯（LeBron James）雖在賽前宣布因腿傷不上陣，地主頭號球星柯瑞（Stephen Curry）和里拉德（Damian Lillard）合計投進3記三分球帶動下，以42：35擊敗WNBA傳奇人物帕克（Candace Parker）帶領的新秀隊。

柯瑞與歐尼爾。 路透社
柯瑞與歐尼爾。 路透社

今年全明星賽總獎金達180萬美元，冠軍成員每人可得到125000美元，亞軍50000美元，第3名和第4名各得到25000美元。

延伸閱讀

NBA／亞歷山大領銜！國際軍團力壓新秀隊晉級冠軍戰

NBA／穩了？亞歷山大年度MVP民調狂掃 大幅領先約柯奇

NBA／亞歷山大、愛德華都熄火 里德率灰狼斷雷霆7連勝

美女網紅驟逝！腹痛送醫急救5天回天乏術　得年28歲

相關新聞

NBA／夢幻陣容破局！詹姆斯腳傷不打明星賽斷20年紀錄

NBA全明星賽台灣時間今天早上9點登場，賽前卻少了一大焦點，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）召...

NBA／寫下歷史！灌籃大賽3連霸 小兵引燃眾星豪情

身高不出色、知名度不高，甚至沒能在NBA站穩腳步，魔術隊發展聯盟後衛麥克朗連三年在全明星賽搶盡風采，昨天灌籃大賽四次嘗試...

NBA／沒意外！國際隊冠軍戰強碰本土巨星俠客隊

NBA全明星賽今天登場，全新賽制採4隊進行迷你錦標賽，以國際球星為主的巴克利隊和俠客隊都沒意外在首輪出線，將在最後決賽爭...

NBA／亞歷山大領銜！國際軍團力壓新秀隊晉級冠軍戰

美國職籃NBA明星賽今年改以小型錦標賽方式進行，總共有4隊角逐最後冠軍。球評巴克利（Charles Barkley）挑出...

NBA／格林質疑新秀登上明星賽資格 怒批聯盟改制「太荒唐」

勇士老將前鋒格林（Draymond Green）以火爆脾氣和犀利言論聞名，這次他將矛頭指向聯盟明星賽新制度，認為新秀挑戰賽冠軍沒有資格登上明星賽正賽，更直言「太荒唐」。 為了預防受傷，備戰季後賽

NBA／缺席明星賽後明天開始復健 詹姆斯：我沒有假期

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）將不會參加今天的全明星賽，這是他首次入選全明星，但不參加這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。