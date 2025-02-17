快訊

罷免升溫…賴總統總預算覆議後出場？ 柯建銘：最大咖一定放壓軸

微波爐「叮」加熱完畢 日本人畫龍點睛靈感源於自行車

拍下西施犬甩頭瞬間「化身杏鮑菇」爆紅 網笑翻：只能說一模一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／亞歷山大領銜！國際軍團力壓新秀隊晉級冠軍戰

中央社／ 綜合外電報導
亞歷山大率領國際明星隊力壓未來之星。 法新社
亞歷山大率領國際明星隊力壓未來之星。 法新社

NBA明星賽今年改以小型錦標賽方式進行，總共有4隊角逐最後冠軍。球評巴克利（Charles Barkley）挑出的國際大軍首戰面對新秀隊最後是以41比32獲勝，晉級冠軍戰。

這場比賽由新秀隊的莫布里（Evan Mobley）率先得分，來自加拿大的的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也替國際軍團還以顏色，雖然雙方彼此換人頻繁但比數緊咬，因為新改制的明星賽先拿到40分的一方就算獲勝。

這場快節奏的比賽，國際軍團最後在亞歷山大獨拿12分的表現下勝出，塞爾維亞籍的3屆NBA最有價值球員約柯奇（Nikola Jokic）送出3次助攻；首次入選明星賽的法裔小將溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也拿下6分。

巴克利選出的國際軍團在冠軍戰的對手，將是代表美國的「俠客隊」（Team Shaq）與新秀挑戰賽贏家兩者中的勝隊。

延伸閱讀

NBA／穩了？亞歷山大年度MVP民調狂掃 大幅領先約柯奇

NBA／亞歷山大、愛德華都熄火 里德率灰狼斷雷霆7連勝

美女網紅驟逝！腹痛送醫急救5天回天乏術　得年28歲

NBA／湖人交易來唐西奇+威廉斯變強？巴克利：不如獨行俠

相關新聞

NBA／夢幻陣容破局！詹姆斯腳傷不打明星賽斷20年紀錄

NBA全明星賽台灣時間今天早上9點登場，賽前卻少了一大焦點，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）召...

NBA／寫下歷史！灌籃大賽3連霸 小兵引燃眾星豪情

身高不出色、知名度不高，甚至沒能在NBA站穩腳步，魔術隊發展聯盟後衛麥克朗連三年在全明星賽搶盡風采，昨天灌籃大賽四次嘗試...

NBA／沒意外！國際隊冠軍戰強碰本土巨星俠客隊

NBA全明星賽今天登場，全新賽制採4隊進行迷你錦標賽，以國際球星為主的巴克利隊和俠客隊都沒意外在首輪出線，將在最後決賽爭...

NBA／亞歷山大領銜！國際軍團力壓新秀隊晉級冠軍戰

美國職籃NBA明星賽今年改以小型錦標賽方式進行，總共有4隊角逐最後冠軍。球評巴克利（Charles Barkley）挑出...

NBA／格林質疑新秀登上明星賽資格 怒批聯盟改制「太荒唐」

勇士老將前鋒格林（Draymond Green）以火爆脾氣和犀利言論聞名，這次他將矛頭指向聯盟明星賽新制度，認為新秀挑戰賽冠軍沒有資格登上明星賽正賽，更直言「太荒唐」。 為了預防受傷，備戰季後賽

NBA／缺席明星賽後明天開始復健 詹姆斯：我沒有假期

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）將不會參加今天的全明星賽，這是他首次入選全明星，但不參加這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。