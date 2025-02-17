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NBA／亞歷山大領銜！國際軍團力壓新秀隊晉級冠軍戰
NBA明星賽今年改以小型錦標賽方式進行，總共有4隊角逐最後冠軍。球評巴克利（Charles Barkley）挑出的國際大軍首戰面對新秀隊最後是以41比32獲勝，晉級冠軍戰。
這場比賽由新秀隊的莫布里（Evan Mobley）率先得分，來自加拿大的的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也替國際軍團還以顏色，雖然雙方彼此換人頻繁但比數緊咬，因為新改制的明星賽先拿到40分的一方就算獲勝。
這場快節奏的比賽，國際軍團最後在亞歷山大獨拿12分的表現下勝出，塞爾維亞籍的3屆NBA最有價值球員約柯奇（Nikola Jokic）送出3次助攻；首次入選明星賽的法裔小將溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也拿下6分。
巴克利選出的國際軍團在冠軍戰的對手，將是代表美國的「俠客隊」（Team Shaq）與新秀挑戰賽贏家兩者中的勝隊。
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