快訊

罷免升溫…賴總統總預算覆議後出場？ 柯建銘：最大咖一定放壓軸

微波爐「叮」加熱完畢 日本人畫龍點睛靈感源於自行車

拍下西施犬甩頭瞬間「化身杏鮑菇」爆紅 網笑翻：只能說一模一樣

NBA／格林質疑新秀登上明星賽資格 怒批聯盟改制「太荒唐」

聯合新聞網／ 綜合報導
格林認為新秀挑戰賽冠軍沒有資格登上明星賽正賽，更直言聯盟改制「太荒唐」。 美聯社
格林認為新秀挑戰賽冠軍沒有資格登上明星賽正賽，更直言聯盟改制「太荒唐」。 美聯社

勇士老將前鋒格林Draymond Green）以火爆脾氣和犀利言論聞名，這次他將矛頭指向聯盟明星賽新制度，認為新秀挑戰賽冠軍沒有資格登上明星賽正賽，更直言「太荒唐」。

為了預防受傷，備戰季後賽等原因，球星們普遍不願意在明星賽「動真格」，也導致比賽內容愈加無趣。上賽季明星賽東、西區兩隊更是累積轟出破紀錄的397分，但雙方幾乎放棄防守，讓比賽淪為「投籃練習」。為此，聯盟祭出新規則，將隊伍數增加為4隊，並且第4隊為新秀挑戰賽冠軍隊伍，而這引起了格林不滿。

「我必須要非常努力訓練才能登上明星賽，但只因為收視下降、比賽內容變差，新秀挑戰賽的人就能進到明星賽，這才不是一個改善方法。」格林批評道：「這群傢伙能夠碰到明星賽等級嗎？出戰明星賽卻沒有全明星隊伍真的太荒唐了。」

不可否認新賽制可能有些許疑慮，但也滿足部分球迷想像，如新老一代球星、美國隊與世界隊交火都是相當充滿熱度的話題。至於新秀登上明星賽是否合理，網友也分享看法，認為賽制改變的最根本原因還是「場上球員沒有打出強度」所致，因此問題並不是出在聯盟或新秀身上。

Draymond Green 明星賽 格林

相關新聞

NBA／夢幻陣容破局！詹姆斯腳傷不打明星賽斷20年紀錄

NBA全明星賽台灣時間今天早上9點登場，賽前卻少了一大焦點，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）召...

NBA／寫下歷史！灌籃大賽3連霸 小兵引燃眾星豪情

身高不出色、知名度不高，甚至沒能在NBA站穩腳步，魔術隊發展聯盟後衛麥克朗連三年在全明星賽搶盡風采，昨天灌籃大賽四次嘗試...

NBA／沒意外！國際聯隊冠軍戰強碰本土巨星「俠客隊」

NBA全明星賽今天登場，全新賽制採4隊進行迷你錦標賽，以國際球星為主的巴克利隊和俠客隊都沒意外在首輪出線，將在最後決賽爭...

NBA／亞歷山大領銜！國際軍團力壓新秀隊晉級冠軍戰

美國職籃NBA明星賽今年改以小型錦標賽方式進行，總共有4隊角逐最後冠軍。球評巴克利（Charles Barkley）挑出...

NBA／格林質疑新秀登上明星賽資格 怒批聯盟改制「太荒唐」

勇士老將前鋒格林（Draymond Green）以火爆脾氣和犀利言論聞名，這次他將矛頭指向聯盟明星賽新制度，認為新秀挑戰賽冠軍沒有資格登上明星賽正賽，更直言「太荒唐」。 為了預防受傷，備戰季後賽

NBA／缺席明星賽後明天開始復健 詹姆斯：我沒有假期

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）將不會參加今天的全明星賽，這是他首次入選全明星，但不參加這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。