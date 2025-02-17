NBA／麥克朗灌籃大賽3連霸太狂 拉文考慮重出江湖

魔術隊發展聯盟的188公分後衛麥克朗（Mac McClung）成為「拯救灌籃大賽的男人」，昨天4灌全部獲得50分滿分，締造史無前例的3連霸壯舉，也讓一票NBA球星驚豔，以華麗灌籃動作聞名的灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）先喊可能想再灌籃，還標注2016年奪冠的拉文（Zach LaVine），被「點名」的拉文也回應該思考復出，讓麥克朗奪冠效應持續延燒。

麥克朗達成灌籃大賽3連霸壯舉。 美聯社

麥克朗第一灌飛躍汽車就技驚四座，第四灌跳過站上木板「增高」的211公分莫布里，讓場邊觀戰的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）也折服；莫蘭特則是在社群發文「麥克朗可能會讓我決定灌籃」，之後還標注2016年灌籃大賽比拚寫下經典一戰的拉文（Zach LaVine）和葛登（Aaron Gordon）。

曾完成灌籃大賽連霸的拉文和葛登回應前，公鹿隊的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先跳了出來，他回莫蘭特：「如果你這樣做，我會加入。」

2017年完成灌籃大賽連霸的拉文之後也回應「思考我該再參賽...」，發言讓球迷嗨翻。

Thinking I might have too again…. https://t.co/LVnVyEGOwP — Zach LaVine (@ZachLaVine) 2025年2月16日

灌籃大賽近年缺乏星光，莫蘭特若真能號召聯盟人氣球星參賽，勢必提升許多關注度和精彩度。