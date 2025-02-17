快訊

NBA／夢幻陣容破局！詹姆斯腳傷不打明星賽 斷20年參賽紀錄

不必被標為中國籍！日法務省5月起改日本戶籍欄 可登記為「台灣」

金秀賢生日竟成金賽綸忌日！恐怖巧合 網驚：毛骨悚然

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／夢幻陣容破局！詹姆斯腳傷不打明星賽斷20年紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯無緣在明星賽登場。 法新社
詹姆斯無緣在明星賽登場。 法新社

NBA全明星賽台灣時間今天早上9點登場，賽前卻少了一大焦點，湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）召開記者會宣布，因左腳和腳踝不適，確定不會上場，和地主頭號球星柯瑞（Stephen Curry）及太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）的夢幻「詹柯杜」合體破局，詹姆斯也無緣締造連續20年參賽紀錄。

去年底滿40歲的詹姆斯，從2004到05賽季入選全明星賽後從沒缺席年度盛事，但上周因同樣傷勢缺席和溜馬隊的比賽，今年是首度無緣全明星賽。

「我希望今天早上感覺可以好多，但非我所望。」詹姆斯提到腳踝狀況時說；他也提到，明星賽後湖人第一場比賽將在台灣時間本周四出戰黃蜂隊，「希望」自己能順利出賽。

迎接明星賽前，湖人狀況極佳，近15戰贏下12場，目前排名西區第5，詹姆斯說：「還有30場例行賽，我們試著在狂野的西區闖進季後賽，我認為照顧好自己，並瞭解會發生什麼事對我非常重要。」

詹姆斯原本屬於「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的「俠客隊」，隊友除柯瑞和杜蘭特還有公鹿隊里拉德（Damian Lillard）、快艇隊「大鬍子」哈登（James Harden）、塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown），以及頂替戴維斯（Anthony Davis）的厄文（Kyrie Irving）。

延伸閱讀

NBA／連續21年入選明星賽！40歲詹姆斯談新賽制「總得做點改變」

NBA／明星賽再聯手！詹皇和柯瑞坦言曾「互相討厭」

NBA／蜜月期僅1場？唐西奇單節吞5犯 湖人慘敗爵士斷6連勝

NBA／詹皇對新援「因材施教」愛神吃味：10年後仍是詹黑

相關新聞

NBA／夢幻陣容破局！詹姆斯腳傷不打明星賽斷20年紀錄

NBA全明星賽台灣時間今天早上9點登場，賽前卻少了一大焦點，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）召...

NBA／寫下歷史！灌籃大賽3連霸 小兵引燃眾星豪情

身高不出色、知名度不高，甚至沒能在NBA站穩腳步，魔術隊發展聯盟後衛麥克朗連三年在全明星賽搶盡風采，昨天灌籃大賽四次嘗試...

NBA／明星賽首度改制打「迷你錦標賽」 4隊交手爭冠

為了因應外界對於明星賽流於花拳繡腿的批判，也為了挽救日趨下探的收視率，聯盟於今年勇士主場大通中心（Chase Center）舉行的明星賽作出了賽制上的變革。 將24名入選的明星球員拆散分成3隊，

NBA／小人物靠灌籃賺大錢！麥克朗勇奪3連霸 獎金累積破千萬

效力奧蘭多魔術發展聯盟的6呎2吋後衛麥克朗（Mac McClung）又一次在灌籃大賽綻放光芒，憑藉4次驚天一扣，完全釋放他無與倫比的彈跳爆發力和創意十足的招式想法，史無前例完成灌籃大賽3連霸。

NBA／麥克朗灌籃大賽3連霸太狂 拉文考慮重出江湖

魔術隊發展聯盟的188公分後衛麥克朗（Mac McClung）成為「拯救灌籃大賽的男人」，昨天4灌全部獲得50分滿分，締...

NBA／麥克朗灌籃大賽封神 莫蘭特、字母哥看到都手癢

魔術隊發展聯盟的188公分後衛麥克朗（Mac McClung）成為「拯救灌籃大賽的男人」，今天4灌全部獲得50分滿分，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。