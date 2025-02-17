NBA／缺席明星賽後明天開始復健 詹姆斯：我沒有假期
洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）宣佈將不會參加今天的明星賽，這是他生涯第21次入選，也是首次沒有參加。
美聯社報導，詹姆斯在賽前90分鐘宣布，他將因腳和腳踝不適而缺席。
這是詹姆斯幾個賽季以來有時會遇到的症狀。他原本將為歐尼爾（Shaquille O'Neal）選出的「俠客」隊在明星賽中效力。
度過菜鳥年後，詹姆斯是在2005年首次入選明星賽，此後他每年都入選，因此今天的比賽本來會是他第21次參加明星賽。
他連續20次在明星出賽是NBA紀錄保持人；他入選全明星的次數同樣創下聯盟紀錄。
詹姆斯表示他計劃今天晚間回到洛杉磯，並於明天開始復健。他表示「我沒有假期」。
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