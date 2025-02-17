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NBA／史上首見！灌籃大賽3連霸 小兵引燃眾星豪情

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
魔術隊發展聯盟後衛麥克朗昨第一次灌籃飛躍汽車雙手爆扣，就為灌籃大賽掀起高潮。（美聯社）
魔術隊發展聯盟後衛麥克朗昨第一次灌籃飛躍汽車雙手爆扣，就為灌籃大賽掀起高潮。（美聯社）

身高不出色、知名度不高，甚至沒能在NBA站穩腳步，魔術隊發展聯盟後衛麥克朗連三年在全明星賽搶盡風采，昨天灌籃大賽四次嘗試都獲得五十分的滿分成績，成為史上第一位締造灌籃大賽三連霸球員，驚人演出連高人氣球星柯瑞、莫蘭特和「希臘怪物」安戴托昆波都佩服。

灌籃大賽近年星光黯淡，一八八公分的麥克朗首度參賽也是名不見經傳，但展現出的爆發力和創意讓他一舉奪冠；今年挑戰史無前例的三連霸，他第一灌直接飛躍一台汽車，且是飛過車頂、接過在天窗持球的搭檔後再完成雙手爆扣，第二灌飛躍搭檔頭頂後轉身灌籃同樣獲得滿分，和馬刺隊小將卡瑟爾一同晉級決賽。

決賽第一灌，麥克朗左、右手各將一顆球塞進框，最後一灌飛過站上木板「增高」的二一一公分莫布里，且是先將球碰籃框後再把球灌進，兩個滿分演出沒有懸念壓下卡瑟爾、完成三連霸壯舉。

賽前曾放話今年將是最後一次參賽，麥克朗昨天改口，「或許對我是最後一次，但我們繼續看下去，若是聯盟很想要我回來，我會好好思考。」

不只因灌籃大賽知名度大開，麥克朗三座冠軍總共進帳卅一萬美元（約台幣一千萬元），遠高出NBA的薪水十三萬兩千美元；昨天他的演出也讓灌籃動作華麗聞名的灰熊隊球星莫蘭特留言「麥克朗可能會讓我決定灌籃」，安戴托昆波還回應說：「如果你這樣做，我會加入。」

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