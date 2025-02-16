NBA／明星賽改制打「迷你錦標賽」 詹柯杜三老同隊受矚目

為了因應外界對於明星賽流於花拳繡腿的批判，也為了挽救日趨下探的收視率，聯盟於今年勇士主場大通中心（Chase Center）舉行的明星賽作出了賽制上的變革。

將24名入選的明星球員拆散分成3隊，由「TNT天團」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）和史密斯（Kenny Smith）分別領軍，加上今天新秀挑戰賽勝出的「Team C」將由WNBA傳奇人物帕克（Candace Parker）帶隊，組成4支球隊。

以美國本土巨星為主的「Shaq's OGs」：

湖人詹姆斯（Lebron James）、勇士柯瑞（Stephen Curry）、太陽杜蘭特（Kevin Durant）、公鹿里拉德（Damian Lillard）、快艇哈登（James Harden）、塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown），以及頂替戴維斯（Anthony Davis）的厄文（Kyrie Irving）。

以新中生代為主的「Kenny's Young Stars」：

灰狼愛德華（Anthony Edwards）、尼克布朗森（Jalen Brunson）、灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）、雷霆威廉斯（Jalen Williams）、活塞康寧漢（Cade Cunningham）、熱火赫洛（Tyler Herro）、騎士隊葛蘭德（Darius Garland）和莫布里（Evan Mobley）。

以國際球星為主的「Chuck's Global Stars」：

金塊塞爾維亞約柯奇（Nikola Jokic）、公鹿希臘安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、雷霆加拿大亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、馬刺法國溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、溜馬喀麥隆席亞康（Pascal Siakam）、火箭土耳其森根（Alperen Sengun）和尼克多明尼加唐斯（Karl-Anthony Towns），僅有騎士的米契爾（Donovan Mitchell）是美國籍球員。

以一二年級球員為主的「Candace's Rising Stars」：

馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）、湖人肯奈特（Dalton Knecht）、灰熊周志豪（Zach Edey）、爵士喬治（Kyshawn George）、勇士傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）、太陽鄧恩（Ryan Dunn）、灰熊威爾斯（Jaylen Wells）。

4支球隊一共要進行3場比賽，採取「目標得分制」，每一場比賽最先達到40分者獲勝。這個小型錦標賽的總獎金達180萬美元，冠軍成員每人可得到125000美元，亞軍50000美元；第3名和第4名各得到25000美元。