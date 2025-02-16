NBA／小人物靠灌籃賺大錢！麥克朗勇奪3連霸 獎金累積破千萬

效力奧蘭多魔術發展聯盟的6呎2吋後衛麥克朗（Mac McClung）又一次在灌籃大賽綻放光芒，憑藉4次驚天一扣，完全釋放他無與倫比的彈跳爆發力和創意十足的招式想法，史無前例完成灌籃大賽3連霸。

對比在NBA賽場上屈指可數的出賽數和上場時間，灌籃大賽無疑是帶給麥克朗名利雙收。按照聯盟規定，今年灌籃大賽冠軍可獲得約11萬美元的獎金，加上過去兩屆的冠軍獎金，意味著麥克朗靠這12次灌籃秀，已經收入達31.5萬美元（約台幣1030萬元）。

在麥克朗完成3連霸後，有媒體提到他NBA生涯的收入只有13.2萬美元，遠遠不如3次灌籃大賽的獎金。不過這方面的資訊顯然是有出入，這筆13.2萬美元的金額沒有包括他在雙向合約中所得到的薪資。

發展聯盟球員的年薪大約4萬美元，但麥克朗這幾年曾經和湖人、76人和魔術簽下雙向合約，例如本季他的雙向合約薪資雖然不如聯盟底薪階層，也有達到57萬8577美元（約台幣1850萬元）。

因此算下來，麥克朗這幾年在發展聯盟打滾，累積薪資收入不會只有13.2萬美元，只是能夠一次拿到灌籃大賽10萬美元獎金，對於他這樣的跑龍套球員來說，已經是非常不錯的額外收入。