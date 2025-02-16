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NBA／麥克朗灌籃大賽封神 莫蘭特、字母哥看到都手癢

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
魔術隊發展聯盟的188公分後衛麥克朗，成為「拯救灌籃大賽的男人」。路透
魔術隊發展聯盟的188公分後衛麥克朗，成為「拯救灌籃大賽的男人」。路透

魔術隊發展聯盟的188公分後衛麥克朗（Mac McClung）成為「拯救灌籃大賽的男人」，今天4灌全部獲得50分滿分，其中第一灌飛躍汽車、第四冠跳過站上木板「增高」的211公分莫布里（Evan Mobley）都技驚四座，不只場邊的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）折服，還「釣」出華麗灌籃動作聞名的灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant），讓他說看完麥克朗表現可能「讓我決定灌籃」。

莫蘭特堪稱現今NBA最有灌籃觀賞性的球員之一，且他身高和麥克朗同是6呎2吋（約188公分），不過灌籃伴隨的風險讓他傷勢不少，去年一次一次嘗試空中接力灌籃重摔落地就因傷缺席8場比賽，讓他一度放話「不再灌籃」，但之後仍有拉竿雙手反扣、嘗試隔扣馬刺隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）演出。

今天看完麥克朗瘋狂的4冠演出，莫蘭特在社群發文「麥克朗可能會讓我決定灌籃」，之後還標注2016年灌籃大賽比拚寫下經典一戰的拉文（Zach LaVine）和葛登（Aaron Gordon），點名兩位好手。

曾完成灌籃大賽連霸的拉文和葛登還沒回應，莫蘭特倒是得到另一名超級球星響應，公鹿隊的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）回應說：「如果你這樣做，我會加入。」

灌籃大賽近年缺乏星光，兩位聯盟人氣球星若真能參賽，勢必提升許多關注度和話題。

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