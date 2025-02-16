NBA／拯救灌籃大賽的男人！麥克朗三連霸 12次灌籃8次滿分

如同要把美國隊長解凍出來拯救世界，效力奧蘭多魔術發展聯盟的6呎2吋後衛麥克朗（Mac McClung），每年在這個時間點彷彿也要被聯盟呼喚，宛如超級英雄般回歸拯救收視低迷的灌籃大賽。

麥克朗在今年灌籃大賽中再次上演4次不可思議的灌籃秀，拿到完美的4個50分，強勢問鼎灌籃大賽三連霸，成為NBA史上第一人。

在灌籃大賽三連霸期間，麥克朗一共只在NBA出賽3場，總計上場46分鐘，留下25分、11籃板、11助攻的成績；同時美國媒體《Stat Muse》還提到，麥克朗在例行賽實戰中也僅成攻灌籃過2次。

麥克朗在這12次震驚世界的灌籃秀中，一共有8次獲得50分滿分，最低分數都有48分，完全呈現輾壓狀態。

麥克朗灌籃秀。 路透社

過往曾經完成灌籃大賽連霸的球星分別是喬丹（Michael Jordan）、理查森（Jason Richardson）、羅賓森（Nate Robinson）、拉文（Zach LaVine），其中羅賓森一共拿下3次冠軍。

麥克朗灌籃秀。 路透社

原本宣告可能是最後一年參賽的麥克朗，如果明年「反悔」決定再次挑戰，將有望創造屬於自己的歷史。

麥克朗灌籃秀。 路透社