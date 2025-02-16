NBA／這叫灌籃招式快用光？麥克朗不排除明年拚4連霸
身高僅188公分的麥克朗（Mac McClung），今天在NBA全明星周的灌籃大賽，完成史無前例的3連霸，賽後他也鬆口提到，不排除明年繼續回來參賽拚冠。
麥克朗今天在灌籃大賽的4次出賽，全都獲得50分的滿分，其中第1灌飛過汽車車頂再雙手反扣，瞬間引爆全場觀眾驚呼聲，輕鬆獲得50分滿分。
最後一次灌籃則是飛越站在板子上、身高211公分的莫布里（Evan Mobley）頭上，雙手持球後先碰籃框前緣再拉桿灌進，順利成為史上首名灌籃大賽3連霸好手。
根據美國媒體報導，麥克朗生涯單單在NBA灌籃大賽賺到的獎金就高達31萬美元（約新台幣1024萬），比起他生涯在NBA不包含雙向合約所賺到的薪水13.2萬美元（約新台幣436萬）要高出許多，難怪許多人都稱麥克朗是「專為灌籃大賽而生的男人」。
儘管在今天灌籃大賽前，麥克朗就提到「今年是最後一次參加灌籃大賽，因為灌籃的創意已經快要用光了。」
只不過今天賽後受訪時，麥克朗似乎有些改變心意的提到：「只要大家明年還想要繼續看我灌籃，我或許會考慮回來挑戰4連霸。」
另外，根據ESPN資深記者查拉尼亞（ShamsCharania）報導，麥克朗預計將他今天在灌籃大賽中使用車輛，捐贈給他家鄉維吉尼亞州蓋特城（GateCity）的一個基金會。
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