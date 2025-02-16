快訊

房客只住一個月卻被追討一季管理費 房東耍賴：合約內有寫

汪小菲返北京慶祝情人節 牽老婆吃高級法國餐廳

增進肌力、心血管健康 女性50歲後做6類種運動有助強健身體

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／麥克朗驚天4灌太神了！柯瑞進入夢鄉「睡覺」致敬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞用另類「睡覺」方式向灌籃王麥克朗致敬。圖截自影片
柯瑞用另類「睡覺」方式向灌籃王麥克朗致敬。圖截自影片

被譽為「拯救灌籃大賽的男人」，魔術隊發展聯盟的188公分後衛麥克朗（Mac McClung），今天如願成為史無前例的NBA灌籃大賽三連霸得主，最後一灌更讓地主當家球星柯瑞（Stephen Curry）都折服，直接閉上眼睛靠在旁人背上，用另類動作詮釋招牌的「睡覺」慶祝方式。

身高不出色的麥克朗已兩度證明自身彈性和爆發力，今天從第一灌的飛躍汽車、從天窗中的夥伴手中接下球完成爆扣就技驚四座，第二灌直接飛過人反身雙手灌籃；進入決賽輪，他左、右手各將一顆球塞進框，最後一灌再飛過站上木板「增高」的211公分莫布里（Evan Mobley），且是先將球碰籃框後再把球灌進。

麥克朗4灌都獲得50分的滿分肯定，最後一灌一氣呵成後，和太太坐在籃框後「海景第一排」的柯瑞直接震驚到雙眼閉上、假裝進入夢鄉，之後也在社群分享麥克朗的灌籃影片，讚3連霸得主「做得好」。

今年明星賽在勇士主場大通中心舉行，柯瑞雖在明天全明星賽才將上陣，今天仍沒缺席，在場邊看隊友們投入技術挑戰賽和三分球大賽，賽前甚至在半場背對籃框，單手一甩就投進「logo shot」，讓現場球迷爆出驚呼。

麥克朗展現飛越汽車灌籃創意。 美聯社
麥克朗展現飛越汽車灌籃創意。 美聯社

延伸閱讀

NBA／明星賽再聯手！詹皇和柯瑞坦言曾「互相討厭」

NBA／不想重蹈Kobe覆轍 柯瑞盼生涯尾聲勇士仍有競爭力

NBA／柯瑞、格林關鍵三分球連發 勇士退火箭近4戰3勝

NBA／格林曝收到聯盟警告 勇士交易後柯瑞感慨「最後一舞」

相關新聞

NBA／一個人的武林！麥克朗4灌震撼全球 史無前例灌籃大賽3連霸

效力奧蘭多魔術發展聯盟的6呎2吋後衛麥克朗（Mac McClung），被譽為「拯救灌籃大賽的男人」。過去連續兩年奪下冠軍的他，今年宣告最後一次參加灌籃大賽，同時也要挑戰史無前例的三連霸。 MAC

NBA／熱火赫洛三分球大賽奪冠 里拉德挑戰3連霸失利

公鹿隊球星里拉德（Damian Lillard）生涯第5度參加三分球大賽，今天尋求挑戰史上第3次的三連霸，但第一輪差1分...

NBA／馬刺老少配「偷吃步」失格 騎士技術挑戰賽奪冠

NBA全明星賽周第2日賽程由技術挑戰賽展開序幕，率先上場的馬刺隊話題組合「老少配」保羅（Chris Paul）和溫班亞瑪...

NBA／這叫灌籃招式快用光？麥克朗不排除明年拚4連霸

身高僅188公分的麥克隆（Mac McClung），今天在美國職籃NBA全明星週的灌籃大賽，完成史無前例的3連霸，賽後他...

NBA／連續21年入選明星賽！40歲詹姆斯談新賽制「總得做點改變」

美國職籃（NBA）明星賽16日登場，40歲球星詹姆斯（LeBronJames）將達成連21年明星賽出賽紀錄，史上第一人；...

NBA／拯救灌籃大賽的男人！麥克朗三連霸 12次灌籃8次滿分

如同要把美國隊長解凍出來拯救世界，效力奧蘭多魔術發展聯盟的6呎2吋後衛麥克朗（Mac McClung），每年在這個時間點彷彿也要被聯盟呼喚，宛如超級英雄般回歸拯救收視低迷的灌籃大賽。 麥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。