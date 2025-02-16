NBA／熱火隊史第5位三分球大賽冠軍 赫洛：我很幸運

NBA全明星賽今天進行三分球大賽，效力於邁阿密熱火的「英雄哥」赫洛（Tyler Herro），在決賽拿下24分驚險奪冠，成為熱火隊史第5位贏得這項賽事冠軍的球員。

今年三分球大賽共有8人參賽，包括紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）、底特律活塞的康寧漢（CadeCunningham）、克里夫蘭騎士的葛蘭德（Darius Garland）、熱火的赫洛、金州勇士的希爾德（Buddy Hield）、布魯克林籃網的強森（Cameron Johnson）、密爾瓦基公鹿的里拉德（Damian Lillard）、洛杉磯快艇的鮑威爾（Norman Powell）。

經過首輪激戰後，由獲得31分的希爾德、24分的葛蘭德、19分的赫洛力退群雄晉級決賽。尋求三連霸的公鹿球星里拉德（Damian Lillard）首輪只拿18分便遭淘汰，他兩顆最遠距三分球都沒進，9個加分球也只投進4個，無緣衛冕。

24 PTS. TYLER HERRO SETS THE MARK TO BEAT 👀



Buddy Hield is next in #Starry3PT on TNT.... pic.twitter.com/YZY8ocN1tB — NBA (@NBA) 2025年2月16日

沒想到在決賽當中，3人表現都相當普通，率先登場的赫洛比首輪表現更出色，拿下24分，但第2位登場的葛蘭德只有19分進帳。

輪到壓軸登場的地主球員希爾德，表現也不如預期，前7次出手全都落空，他選擇在最後1點的底線放置5顆「MoneyBall（每球2分）」，只可惜僅投進4球，最終只拿到23分，讓赫洛以1分之差驚險奪冠。

赫洛是熱火隊史上第5位拿下三分球大賽冠軍的球員，前一次是2010-11年賽季的瓊斯（James Jones），當時他在滿分30分中拿到20分。

另外3位三分球大賽冠軍，分別是1995年的萊斯（Glen Rice）、2007和2008年完成衛冕的卡波諾（Jason Kapono）、以及2009年的庫克（Daequan Cook）。

赫洛賽後接受轉播單位訪問時表示，「這個冠軍很幸運，只能說是其他球員表現不好，才會被我拿到這座冠軍。不過我還是非常開心，也堅信平常的訓練很紮實，才能有這樣的成果。」