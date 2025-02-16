NBA／騎士2度奪技術挑戰賽冠軍 莫布里寫歷史新猷
NBA明星周的技術挑戰賽今天登場，馬刺組合保羅（Chris Paul）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因鑽規則漏洞提前遭淘汰，最終由騎士組合莫布里（Evan Mobley）和米契爾（Donovan Mitchell）摘下技術挑戰賽冠軍。
騎士曾在2022年自家舉行的明星周中，以莫布里、艾倫（Jarrett Allen）和葛蘭德（Darius Garland）為組合，一舉贏得技術挑戰賽冠軍，如今又一次奪冠，成為技術挑戰賽自2022年改制為團隊賽以來，首支在非主場環境獲勝的組合。
此外，兩次都參與其中的莫布里，更成為聯盟史上首名多次拿到技術挑戰賽冠軍的非後衛球員。
技術挑戰賽由4支NBA雙人組合廝殺。球員需在最短時間內完成諸如穿越障礙、精準傳球及定點投籃等指定任務，是考驗全方位技術。2022年起技術挑戰賽採團隊模式，這次主場代表為勇士隊組合。
馬刺組合溫班亞瑪、保羅率先登場，但他們在第一輪比賽採只求快速出手而不求準確達成任務，被認為是鑽規則漏洞而遭取消資格。賽後米契爾開玩笑地說：「他們作弊」。
接下來出場的是代表新秀的組合亞特蘭大老鷹前鋒里薩赫（Zaccharie Risacher）及華盛頓巫師中鋒薩爾（Alex Sarr）。這對分別為2024年NBA選秀狀元和榜眼的組合在第一輪成績為1分19秒14，不到一秒之差無緣進入決賽。
最後由勇士組合格林（(Draymond Green）、穆迪（Moses Moody）進入決賽，與騎士組合莫布里、米契爾對決。
格林在胸前傳球環節3次都失敗，無法及時完成剩餘關卡，以致勇士組合不敵最終在決賽只耗時約1分鐘就完成全部挑戰的騎士組合。
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