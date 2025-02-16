NBA／一個人的武林！麥克朗4灌震撼全球 史無前例灌籃大賽3連霸
效力奧蘭多魔術發展聯盟的6呎2吋後衛麥克朗（Mac McClung），被譽為「拯救灌籃大賽的男人」。過去連續兩年奪下冠軍的他，今年宣告最後一次參加灌籃大賽，同時也要挑戰史無前例的三連霸。
麥克朗兩輪4次灌籃再度震撼全場，當下讓其他3位參賽者形同路人，4次灌籃均獲得50分，以完美姿態達成灌籃大賽三連霸壯舉，在聯盟歷史留下屬於自己的一頁。
麥克朗首灌就展現超人般的彈跳力，將葛里芬（Blake Griffin）的經典飛越汽車灌籃升級版本，在飛躍的同時空中接球雙手轉身後灌，這一灌一掃前面布澤利斯（Matas Buzelis）與傑克森（Andre Jackson Jr.）灌籃失敗的冷場畫面，立即沸騰全場。
首輪的第2次灌籃回合，麥克朗再一次展現恐怖體能，起身彈跳後接球在空中有一個停滯瞬間隨即反向轉身把球重重扣進，整個動作一氣呵成，力道和美感兼具，又讓他獲得50分滿分。
在麥克朗的光芒之下，另外3位參賽者僅剩馬刺小將卡瑟爾（Stephon Castle）勉強能稍微抗衡，他在第二輪的首灌利用協力者把球投進後順勢空中跨下換手灌進，這一灌讓他拿到49.6分；第2灌則是空中轉身背後換左手灌扣進，獲得50分。
但麥克朗顯然還沒有要讓的想法。他先是利用梯子跟協力者持球，上演「左右互搏之術」，同時將兩顆球都塞進籃框；最後一灌他又一次發揮彈跳力，直接飛過7呎高的莫布里（Evan Mobley），還做了一個拉竿球碰籃框的動作再把球灌進。
這4次名留青史的灌籃，也讓沒太多機會在正式賽場亮相的麥克朗再次成為全球目光焦點。
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