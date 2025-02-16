NBA／馬刺「鑽漏洞」保羅喊冤 溫班亞瑪：策略我想的

NBA全明星賽今天進行的技術挑戰賽發生插曲，代表聖安東尼奧馬刺出賽的「老少配」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與保羅（Chris Paul），因為在投籃環節「鑽漏洞」，遭聯盟以違反規則取消資格，並引起全場球迷噓聲四起。

今年技術挑戰賽共4組人馬代表參賽，其中效力於馬刺的溫班亞瑪和保羅是首組出賽，儘管最終以47.9秒完賽，但因為在投籃項目亂扔一通，被聯盟認定「沒有投籃意圖」而違反規定遭取消資格。

All eyes on NBA All-Star Saturday night to see if they’re able to resurrect the product, and the first event is Chris Paul & Wemby cheating the system by just launching balls off the rack instead of shooting them.pic.twitter.com/fiRIXB8LDu — Rob Perez (@WorldWideWob) 2025年2月16日

技術挑戰賽共有4個環節，其中第3項是要在3個不同位置投籃。ESPN報導，投籃嘗試形式要求球員按順序從3個不同位置完成投籃，在每次投籃命中或3次有效投籃嘗試後，就可以到下一個位置。

保羅和溫班亞瑪在投籃項目似乎找到漏洞，因為沒有規定「必須」投進後才能移動，因此他們幾乎都沒看籃框，直接拿了球就從球架上扔出去。

溫班亞瑪和保羅遭到取消資格後，也被滿場球迷報以噓聲。根據ESPN統計顯示，由於被取消資格，保羅生涯已經6次參加技術挑戰賽都未獲勝。

Chris Paul & Wemby being told they were disqualified. 😂😂



pic.twitter.com/ejQ3DDlSY6 — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年2月16日

賽後溫班亞瑪坦言，這個策略是他所想出來的。保羅則喊冤表示，「這個想法非常有趣，而且我們賽前都問過多位NBA高層，都確認過這樣的方法是可行的。」

最終技術挑戰賽由效力於克里夫蘭騎士組合莫布里（Evan Mobley）、密契爾（Donovan Mitchell）以1分鐘奪冠，其中莫布里也是聯盟史上首名多次拿到技術挑戰賽冠軍的非後衛球員。