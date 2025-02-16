NBA／熱火赫洛三分球大賽奪冠 里拉德挑戰3連霸失利

公鹿隊球星里拉德（Damian Lillard）生涯第5度參加三分球大賽，今天尋求挑戰史上第3次的三連霸，但第一輪差1分沒能晉級，最終由熱火隊赫洛（Tyler Herro）壓下第一輪狂飆31分的地主勇士隊代表希爾德（Buddy Hield）奪冠。

24 PTS. TYLER HERRO SETS THE MARK TO BEAT 👀



Buddy Hield is next in #Starry3PT on TNT.... pic.twitter.com/YZY8ocN1tB — NBA (@NBA) 2025年2月16日

今年三分球大賽共有8位參賽者，除最受矚目的里拉德，還有尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）、騎士隊葛蘭德（Darius Garland）、熱火赫洛、地主勇士希爾德、籃網隊強森（Cam Johnson）和快艇隊鮑威爾（Norman Powell）。

WHAT A FINAL ROUND FROM BUDDY 🎯



Falls just shy of Tyler Herro's 24 points in #Starry3PT! pic.twitter.com/qa6ogwkhES — NBA (@NBA) 2025年2月16日

第一輪取分數最高的3人晉級，最先上場的4人中，葛蘭德24分是唯一超過20分的選手，康寧漢16分，強森和鮑威爾各14分；第5位的赫洛拿下19分，接續布朗森18分，2020年冠軍希爾德兩個3分彩球都把握、轟下31分最高分，成為滿分40分後突破30分的第3人；壓軸上場的里拉德只拿18分，提前遭到淘汰，直接宣告3連霸失利。

BUDDY HIELD IS STROKING THE 3 🔥



31 points... the most in Round 1!#Starry3PT on TNT pic.twitter.com/JgFewsCzTY — NBA (@NBA) 2025年2月16日

決賽輪率先上場的赫洛投進24分，葛蘭特19分；最晚上陣的希爾德手感不如第一輪，前7次出手竟全落空，雖然最後底角彩球列如果都投進就能超越赫洛分數，但他前3球命中後第4球失守，就算第5球命中，最終仍以23分錯過登頂機會。

Damian Lillard knows he is winning his 3rd straight NBA 3-point shooting contest pic.twitter.com/vPctqMyiPL — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 2025年2月16日

Damian Lillard said “Fuck” after not making it to the second round pic.twitter.com/NOWXD3ZTSb — Follow For More Clips (@Heavenlybuckets) 2025年2月16日

希爾德「開高走低」讓地主錯過奪冠機會，一旁觀戰的當家球星柯瑞都捂臉惋惜，也讓赫洛說自己奪冠帶些「幸運」成分。