NBA／馬刺老少配「偷吃步」失格 騎士技術挑戰賽奪冠

NBA全明星賽周第2日賽程由技術挑戰賽展開序幕，率先上場的馬刺隊話題組合「老少配」保羅（Chris Paul）和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）用最少的秒數完成，卻因投籃「偷吃步」被判失格，最終由米契爾（Donovan Mitchell）和莫布里（Evan Mobley）組成的組合奪冠。

TEAM CAVS (MOBLEY & MITCHELL) ARE THE 2025 #KiaSkills CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/blkOMl2v5G — NBA (@NBA) 2025年2月16日

米契爾和莫布里搭檔奪冠。 美聯社

兩人一組的技術挑戰賽由傳球、投籃、上籃等項目組成，今年共有4支隊伍參賽，2人一組組隊，陣容有馬刺隊、騎士隊、新人隊由里薩謝（Zaccharie Risacher）、薩爾（Alex Sarr）和地主勇士隊的格林（Draymond Green）和穆迪（Moses Moody）。

All eyes on NBA All-Star Saturday night to see if they’re able to resurrect the product, and the first event is Chris Paul & Wemby cheating the system by just launching balls off the rack instead of shooting them.pic.twitter.com/fiRIXB8LDu — Rob Perez (@WorldWideWob) 2025年2月16日

率先登場的馬刺，三分球出手和罰球線都沒以投籃動作完成各3球的投籃，直接將球甩出手，最終兩人只花47.9秒就完成，遠比第二組新人組合的1分20秒快速，但立刻遭判失格。

Chris Paul & Wemby being told they were disqualified. 😂😂



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經過第一輪比拚，由地主勇士和騎士隊進行決賽第二輪決賽，並由騎士以1分鐘奪冠。