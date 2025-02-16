快訊

蘋果對決三星「AI去背誰最強」？實測結果曝光 鐵粉喊「想跳槽了」

中職／猿隊交流賽先發名單出爐 3棒重任交給18歲新人張趙紘

台特戰隊巾幗不讓鬚眉 女連長率男兵戰訓成國軍之光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／馬刺老少配「偷吃步」失格 騎士技術挑戰賽奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬刺隊話題組合「老少配」保羅和溫班亞瑪因投籃「偷吃步」被判失格，最終由米契爾和莫布里的搭檔奪冠。 路透社
馬刺隊話題組合「老少配」保羅和溫班亞瑪因投籃「偷吃步」被判失格，最終由米契爾和莫布里的搭檔奪冠。 路透社

NBA全明星賽周第2日賽程由技術挑戰賽展開序幕，率先上場的馬刺隊話題組合「老少配」保羅（Chris Paul）和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）用最少的秒數完成，卻因投籃「偷吃步」被判失格，最終由米契爾（Donovan Mitchell）和莫布里（Evan Mobley）組成的組合奪冠。

米契爾和莫布里搭檔奪冠。 美聯社
米契爾和莫布里搭檔奪冠。 美聯社

兩人一組的技術挑戰賽由傳球、投籃、上籃等項目組成，今年共有4支隊伍參賽，2人一組組隊，陣容有馬刺隊、騎士隊、新人隊由里薩謝（Zaccharie Risacher）、薩爾（Alex Sarr）和地主勇士隊的格林（Draymond Green）和穆迪（Moses Moody）。

率先登場的馬刺，三分球出手和罰球線都沒以投籃動作完成各3球的投籃，直接將球甩出手，最終兩人只花47.9秒就完成，遠比第二組新人組合的1分20秒快速，但立刻遭判失格。

經過第一輪比拚，由地主勇士和騎士隊進行決賽第二輪決賽，並由騎士以1分鐘奪冠。

延伸閱讀

NBA／遭問為何取消關注沙波尼斯 福克斯：不必每個人都親近

NBA／明星賽再聯手！詹皇和柯瑞坦言曾「互相討厭」

NBA／新秀挑戰賽執教G聯盟獲亞軍 林書豪無緣明星賽

NBA／馬刺菜鳥奪MVP寫歷史 湖人小將明星賽挑戰詹皇

相關新聞

NBA／馬刺老少配「偷吃步」失格 騎士技術挑戰賽奪冠

NBA全明星賽周第2日賽程由技術挑戰賽展開序幕，率先上場的馬刺隊話題組合「老少配」保羅（Chris Paul）和溫班亞瑪...

NBA／遭問為何取消關注沙波尼斯 福克斯：不必每個人都親近

為國王效力7個半賽季之後，福克斯（De'Aaron Fox）在今天季中交易截止日前被交易到馬刺，有關他與國王之間的不和傳言似乎在每個人心中都有了自己認定的「答案」。 對福克斯來說，眼下把重心放在

NBA／穩了？亞歷山大年度MVP民調狂掃 大幅領先約柯奇

根據《ESPN》報導，目前暫居聯盟得分王的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在年度MVP的調查中以明顯優勢壓過金塊超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic），很有可

NBA／名人賽被酸「有幾枚戒指？」 邦茲幽默回應逗笑觀眾

明星周名人賽今天登場，焦點不僅是場上交鋒，兩位教練「垃圾話對決」也成為話題。其中NFL傳奇外接手萊斯（Jerry Rice）嘲弄大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）無冠，邦茲幽默回應「我有兩枚

NBA／曾見證「林來瘋」傳奇 灌籃大賽冠軍：會去請教林書豪

NBA明星周盛大展開，今天率先迎來新秀挑戰賽，林書豪也參與其中，但不是球員身分，而是「Team G league」榮譽教練。介紹隊伍時他身穿黑色西裝登場，低調不失帥氣贏得滿場球迷歡呼。賽前2屆灌籃大賽

NBA／明星賽將對決「詹柯杜」 勇士小將：我們有年紀優勢

勇士隊傳奇球星穆林（Chris Mullin）率領的「Team C」奪下新秀挑戰賽冠軍，拿下明星賽正賽門票，將對決擁有柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（K

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。