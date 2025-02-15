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NBA／遭問為何取消關注沙波尼斯 福克斯：不必每個人都親近

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
福克斯(右)和沙波尼斯拆夥。 美聯社
福克斯(右)和沙波尼斯拆夥。 美聯社

為國王效力7個半賽季之後，福克斯（De'Aaron Fox）在今天季中交易截止日前被交易到馬刺，有關他與國王之間的不和傳言似乎在每個人心中都有了自己認定的「答案」。

對福克斯來說，眼下把重心放在聖城，淡化與前東家之間的關係也是順理成章，但即便如此，還是有球迷仍對他緊追不捨，尤其是他在Instagram上取消對沙波尼斯（Domantas Sabonis）關注的報導出來之後。

一位球迷就詢問福克斯為何取消關注沙波尼斯，前者回應：「就只是不想看了，這跟你有什麼關係？」在後續的互動中，福克斯則是進一步解釋：「我們之前是隊友，不需要跟每個人都保持親近也沒關係。」兩人的交流對話之後也被刪除了。

值得一提的是，當福克斯被交易後，沙波尼斯曾在IG上貼出兩人的合照，並寫道：「情誼大於籃球。」

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